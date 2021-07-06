每日星座愛情運勢2021/7/8 本日務實星魔羯座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍八逆：嘗試去把兩人的問題拉到檯面上處理，雖然兩人都不想面對，但這才是解決問題最快的方式，徹底解決感情才能更穩定。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：可可棕

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五正：有點雞蛋裡挑骨頭的情況，容易為了爭執而爭執，例如就是看對方哪裡不順眼等等，建議各位還是理性一點，不要因為一時情緒造成雙方不愉快。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：杏色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯國王逆：情緒跟心情都容易不穩定，也容易因為一些小事情就開始找對方麻煩，或是一些莫名的情感考驗等等，都有可能會消磨兩人的感情。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，但衝動下所做的決定，也不見得是好事喔。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：淺紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

審判正：情感溝通上可能會遇到比較關鍵性的問題，例如雙方的觀念或是累積的生活習慣，如果能夠好好處理，就能夠將整體狀況改善不少。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：感情上若太過要求完美，很容易讓自己跟對方都承受過大的壓力，既然是談感情就別像個糾察隊，放鬆點比較好。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：情緒上比較不穩定，跟對方溝通上也會有不融洽的狀況，言不及義的狀況比較多，心情也很容易被影響。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：想要做到面面俱到，反而容易讓情人感到委屈，該把持的原則還是要有，不然反而容易失去更重要的人。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的喔。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：對彼此的感情會有更長遠的規劃，喜歡跟對方一起討論關於未來的計劃，會覺得有滿滿的踏實與安全感。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：要思考一下，自己一直急於給對方的是不是對方想要的，兩人必須要有適當的溝通協調，感情才能夠融洽。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：對於感情這部分可能會忽然出現一些新的想法或是決定，例如想要更進一步或是希望兩個人可以一起學習些什麼來一起進步。