每日星座愛情運勢2021/7/9 本日甜蜜星牡羊座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：在感情中無往不利，只要兩人在一起幸福同心，就算遇到小問題，也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題，只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

正義正：如果對自己的感情心安理得、沒有虧欠，那現在所得到的美好都是真實的，可以好好珍惜、把握身邊的人。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：比較容易在過去的陰影上鑽牛角尖，也許對方一個動作、無心的一句話，就會讓各位想很多，心情也會比較悶。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖七正：目前感情的狀態比較複雜一點，會出現很多龐雜的瑣碎事務，甚至是莫名的其他情感牽扯，讓各位感到繁雜不堪。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：對感情很熱情、積極，如果沒有對象的話，可能會積極參與社交活動，也有機會遇到不錯的對象。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看，會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好，而繼續予取予求，反而容易讓感情更加疏離。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：藍綠色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方大環境的要求，雖然心累，還是不願意放棄這份感情。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：今天很容易因為感情中的一點小事情，挑毛病、鑽牛角尖，讓對方覺得莫名其妙，好像在找事情吵架。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：對於兩人之間的問題必須要正視，畢竟逃避並沒有辦法解決問題，能夠把話說開來，才能夠了解彼此的想法。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：雙方對於財務規劃、理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：草綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

世界正：最幸福的往往就是知足的人，珍惜在身邊的另一半，並且能夠真心付出也感恩接受，幸福又溫馨的一天。