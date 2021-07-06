每日星座愛情運勢2021/7/9 本日甜蜜星牡羊座
愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！
牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：珊瑚粉
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
戀人正：在感情中無往不利，只要兩人在一起幸福同心，就算遇到小問題，也可以一起共同解決，反而讓感情更好。
金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：姜黃色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題，只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對。
雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
正義正：如果對自己的感情心安理得、沒有虧欠，那現在所得到的美好都是真實的，可以好好珍惜、把握身邊的人。
巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：南瓜色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
寶劍三正：比較容易在過去的陰影上鑽牛角尖，也許對方一個動作、無心的一句話，就會讓各位想很多，心情也會比較悶。
獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：鵝黃色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
權杖七正：目前感情的狀態比較複雜一點，會出現很多龐雜的瑣碎事務，甚至是莫名的其他情感牽扯，讓各位感到繁雜不堪。
處女座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
權杖騎士正：對感情很熱情、積極，如果沒有對象的話，可能會積極參與社交活動，也有機會遇到不錯的對象。
天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看，會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好，而繼續予取予求，反而容易讓感情更加疏離。
天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：藍綠色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方大環境的要求，雖然心累，還是不願意放棄這份感情。
射手座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色
整體運：●●●○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
寶劍騎士逆：今天很容易因為感情中的一點小事情，挑毛病、鑽牛角尖，讓對方覺得莫名其妙，好像在找事情吵架。
魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
月亮逆：對於兩人之間的問題必須要正視，畢竟逃避並沒有辦法解決問題，能夠把話說開來，才能夠了解彼此的想法。
水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：寶藍色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
金幣A逆：雙方對於財務規劃、理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。
雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：草綠色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
世界正：最幸福的往往就是知足的人，珍惜在身邊的另一半，並且能夠真心付出也感恩接受，幸福又溫馨的一天。