明年底疫情見曙光？詹惟中預言2022必定好轉！但「這時間」恐爆重大股災
新冠肺炎疫情蔓延全球將近1年多，各國民生、經濟陷入危機，命理專家詹惟中日前在節目《命運好好玩》中，大膽預測2022年底疫情必定好轉，可以開心迎接後年，不過話鋒一轉，詹惟中也表示有一好沒二好，直言明年秋天以前，股市恐面臨大崩盤。
「大家可以輕輕鬆鬆地、快快樂樂地過完，再繼續走向後年」，詹惟中表示2022年天梁星化祿，將會大放異彩，預測年底前疫情可以看見曙光，全球解封機率指日可待。
另外，這陣子台股正熱，其中航運族群表現亮眼，股價幾乎是不見盡頭般不斷上漲，不過詹惟中指出，由於明年「武曲星化忌」，武曲代表金融、股票和錢財，透露明年可能會發生股災，「幾月我不知道，秋天以前一定發生」，提醒投資人務必多加留意。（編輯：侯家瑜）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。