唐綺陽「水象星座」下半年運勢！天蠍業力爆發人紅是非多，雙魚發展職場戀情

星座專家唐綺陽公布2021年水象星座下半年運勢，提醒巨蟹座的朋友8月份注意財務規畫，天蠍座下半年將受到他人青睞支持，可能會有出頭的機會，而雙魚座10月以前，盡量不要做出重大決定。

巨蟹座

回顧2021上半年，企圖心爆發的巨蟹座，除了處理金錢問題之外，工作表現也備受肯定，5月到7月「爆炸好運」來臨，新鮮、沒有嘗試過的人事物，將帶來前所未有的跨界機會，也會渴望求新求變，例如開始注重外型打扮、事業表現等，儘管低調，光芒仍掩藏不住。到了8月份，巨蟹座必須注意財務規畫、精算工作收入或是如何建立開源管道等，也能透過與他人合作，好好彰顯自己的價值。感情方面，9、10、11月會有對象出現，不過可能會因為害怕脫離舒適圈而逃避，因此錯失緣分。

總結：整理自己、處理私人事務，釐清內在聲音。

天蠍座

天蠍座在2021年上半年，因為生活中面臨了巨大變化而產生恐慌感，不過說不定藉由轉換領域，往後可能會帶來更多機會，而平時默默付出的你，已經更加茁壯了！5月到7月，天蠍座因為受到木星的影響，漸漸被人看見，是好好盤整，增強底氣的好時機，而8月過後，先前的努力耕耘將有所收穫。天蠍座下半年受人支持、不乏有出頭的機會，以「大眾」有關的工作表現出色，不過8到10月業力將爆發，應趁機反省過去不當之處，加上人紅是非多，必須謹言慎行，10月以前別做重大決定。感情方面，天蠍座可以藉由打扮來吸引新對象、增加桃花運，會有主動且欣賞你的對象出現，12月到明年5月可以好好把握。

總結：重建自我的過程，期待全新的自己。

雙魚座

2021年上半年，雙魚座過去的委屈、在工作上的默默付出已被看見，但同時又有無力感的事情發生。5月到7月，雙魚座是時候該主動替自己發聲，8月過後，奉獻、付出可以高調一些，儘管雜音、牽制依舊，不過一切都是為了往後更好的自己，11月過後，就能展現自信的一面，做自己之餘，雙魚座也可以讓人看見能量與能力。另外，雙魚座下半年在合作時，可能會遭人指手劃腳，與他人配合、磨合是重要的課題，只要誠心誠意、問心無愧，用現實去對應就好。雙魚座8月到10月恐面臨與人相觸不睦，被翻舊帳等，另外「性關係」醜聞、財務也需要多加關注，克服過去傷痛，才能成為未來的好榜樣。感情方面，雙魚座可以發展職場戀情，會有暗戀，或是談祕密戀愛的機會。

總結：大爆發前，整理自己的暖身期，為年底亮相做準備。（編輯：侯家瑜）

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