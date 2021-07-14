唐綺陽「風象星座」下半年運勢！雙子遇貴人跨出舒適圈，天秤舊愛新歡條件都好

2021年轉眼已經過了一半，7月開始12星座運勢走向新的一番氣象，「國師」唐綺陽在社群媒體上發布12星座的下半年運勢，其中風象星座雙子、天秤有機會舊情復燃，水瓶適合勇敢做自己，事業上有功成名就的機會。

雙子

唐綺陽提到雙子上半年在工作新領域被K得半死，和身邊外星人談不來，合作上的效應差很多，但是5到7月運勢好轉貴人出現，要學會調整自己腦袋、跨出舒適圈，有機會展現口才和知識，像是講師的工作可能找上門。雙子利於從事出版或異國文化相關產業，比方說開異國料理店，會比本土料理吃香。

8至10月雙子容易爆紅，戀愛路出現舊雨新知，想要舊情復燃可以把握這個時段。下半年對雙子是自我摸索、自我組織的時機，要好好處理財務問題，與志同道合的朋友組成新班底，精品化的雙子將吸引機會上門，而嶄新2.0版的雙子，在11、12月將會迎來事業新高峰。

天秤

天秤會面臨員工煩惱，在工作體系上大換血，並招聘到好員工，汰舊換新可能造成一番動盪，但不是一件壞事。天秤能見度高、是「當紅炸子雞」，9月、10月水星逆行，逃不掉一直被看見的宿命，像是舊照、往事被挖出。

天秤下半年追求穩定關係，對方必須可靠有能力，你不介意年紀比你大，而對的人可能以「朋友」姿態出現，變熟了再進一步發展，同時舊愛也可能回頭向你招手。做自己對天秤來說是一門功課，不該再一味配合，建立自己的聯盟跟朋友群，勇敢做自己，說出真實意見結果會更好。

水瓶

水瓶面臨身體健康、金錢管理的課題，自己會感覺到哪裡老化，價值觀也會變動，理財會是重要的一件事，因此有些人事物被你摒棄。水瓶也面臨事業轉折，可能不相信你待的產業，不得不開啟新合作，不過和合作夥伴金錢關係要好好談，彼此價值可能不一樣。

水瓶與舊愛的關係，會讓你更認識自己，新的伴侶是否跟你志同道合很重要，如果不能配合你，該是打退堂鼓的時候。而水瓶過去表現亮眼的地方，將為你帶來工作調整的門路，有功成名就的機會，請好好把握，8到10月多靠近有智慧的人，幫助事業更好，不要只埋頭苦幹。

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