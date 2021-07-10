美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：戀人逆－人際關係不協調的一週，感情上要留意是否有第三者的出現。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期容易面臨人際關係上不協調、與人溝通不良的狀況。如果有合作方面的關係也有意見分歧而拆夥的可能性，這讓平時講義氣的牡羊朋友們有點為難喔！

工作：

由於這星期與他人溝通不良，情緒控管上也會有些問題。建議牡羊座的朋友們這星期如果能獨立作業就保持獨立，要是有合作的情況也要多加留意。

感情：

容易面臨溝通不良，吵架甚至要分手的狀況。要當心是否有第三者的介入，或是朋友之間話說來說去都會引起誤會，也許有欺瞞彼此的狀況，要加以留意。

金牛座：權杖四正－生活環境穩定和樂，不管是在工作感情家庭等都可以很順利。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期一切都很平穩，尤其家庭生活有關的事情都特別順利，生活環境呈現安定的局面，生活充滿了溫馨和諧！

工作：

金牛座的朋友這星期的工作非常平穩，要是前陣子有很努力在打拚，這週可以先稍微喘息一下。若是要開創自己的事業也不錯喔！

感情：

這週感情狀況也是很穩定和諧，甚至容易有成家的打算。與另一半相處就像家人一樣，沒有另一半的人也容易有不錯的機會認識到很好的異性朋友喔！

雙子座：寶劍五逆－心情思緒比較混亂，對未來的展望不確定，潛藏的機會不可測。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友可能比較忙碌，或是容易處於混亂的環境，環境上可能也會有些轉變，這轉變無法預測是好是壞，只能說是個轉捩點要好好把握。

工作：

工作上可能會對未來的展望充滿了不確定，也有新轉變的可能性。只是走向新的局面是需要思考的，要留意不要因為愛面子而作出了錯誤的決定喔！

感情：

與另一半容易有誤會或爭吵，互相信任是很重要的，不管遇到什麼事情請好好溝通，講開來就好囉！

巨蟹座：寶劍隨從逆－太過主觀很容易導致判斷錯誤，理性過濾得到的資訊以免以訛傳訛。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們對待他人以及自己的工作可能會過於苛刻，也很容易沒查證過資訊就以訛傳訛，要注意不要因為這樣得罪到別人。

工作：

這星期巨蟹座的朋友們對待自己的工作可能會過於吹毛求疵，雞蛋裡挑骨頭的感覺。要注意這樣是否會給他人甚至是自己帶來不必要的麻煩喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們言行上較為犀利，可能會傷害到關心自己的人喔！要多注意不要口是心非，否則傷害到對方就來不及囉！

獅子座：聖杯二逆－人際關係容易因為無法溝通或是有些誤會而產生問題，關係破裂。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們向來對人際關係就有自己的一套作法，這星期可能會遇到與人溝通不良的問題而導致原本還不錯的關係有了變化，甚至會出問題，要多加留意。

工作：

分工合作是最快也最有效率的方式，這星期獅子座的朋友卻容易在這方面發生問題。理念不合容易引起紛爭，甚至影響工作，要多加留意。

感情：

與情人之間容易因為觀念不合，或是興趣不相投而發生爭吵，雖不至於分道揚鑣，但是在心中可能會產生裂痕埋下未來的禍根，可以的話還是把問題都說清楚比較好。

處女座：聖杯五正－對自己較沒信心，對於他人的付出也容易視若無睹，較為孤僻。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●○○○○

整體：

處女座的朋友們這個星期較容易對自己感到沒信心，情緒較為不穩定，甚至容易忽略他人對你的關愛，覺得大家都在敷衍你，容易陷入自己的思緒裡面，覺得自己是孤單一個人。

工作：

工作上容易受到情緒影響，覺得自己能力不足，也因為這樣沒什麼進展，處於停滯的狀態。而且較無心在工作上面，建議還是別想太多，多肯定自己的能力吧！

感情：

這星期處女座的朋友們情緒比較不穩定，容易遷怒到另一半身上，覺得對方都不關心自己，自己很可憐等等，其實是自己的心態需要調整，建議能夠多感受一下身邊的人給你們的陪伴與關愛，好好珍惜喔！

天秤座：權杖七正－身邊的事情容易一次爆發，容易顯得手忙腳亂，當心不要失去原則。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們周遭要處理的事情比較多，而且容易一次性爆發，平常做事情就比較慢條斯理的各位這星期可能會有手忙腳亂的狀況。

工作：

工作上容易遇到人手不足的窘境，一個人必須要當三個人用，建議各位在遇到突發狀況時能夠撐住，不要因為這樣就亂了分寸，先仔細理出先後順序會對情況有所幫助。

感情：

身邊的事情一但多了，對於情人就比較沒有耐心，也容易忽略對方的心意或是感受。建議天秤座的朋友們可以多跟情人溝通，說不定對方也可以與你站在同一陣線解決其他問題喔！

天蠍座：金幣七逆－做事情的投資報酬率跟想像中有落差，財運方面不甚理想。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期財運不是很理想，可能會有投資與報酬不成正比的狀況，天蠍座的朋友們可能會因為著急而情緒不大穩定。

工作：

工作上可能會有就算努力了也沒有回報的無力感，但也不要因為這樣就氣餒，畢竟有些事情還是要以長遠的情況看喔！

感情：

人際方面這星期也是屬於比較停擺的一週，感情方面可能也會有對方對自己的付出沒什麼太大反應之類的感覺。

射手座：聖杯女王正－情緒平穩溫和，異性緣佳，人際上受歡迎的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●○

整體：

射手座的朋友們這星期在人際關係上不錯，情緒上也相較於之前更溫和平靜，待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少

工作：

心思不會集中在工作上，可能不是那麼完美，但由於人際方面打得不錯，因此也算是非常順利得心應手的喔！

感情：

這星期感受性較強，感情也比較豐富，感情方面是非常順利的喔！就算沒有對象，也有很多機會認識新朋友，異性緣也很好。

魔羯座：聖杯隨從逆－容易因為情緒化而影響到手邊的工作，建議能理性待事。

貴人星座：處女座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這週情緒上較為不穩定，容易因為如此而影響到自己與他人。人際上也容易因為情緒而與人發生爭執，要特別留意

工作：

這星期比較容易因為情緒的問題而影響到手邊的工作，雖然平常各位是比較理性的，但這星期很容易因為一些瑣事搞得各位沒辦法集中精神，要是影響到正事就不那麼樂觀了。

感情：

這星期魔羯座的朋友們較無法理性待人，對另一半的態度會比較差，也許是因為情緒使然，但建議魔羯座的朋友們能夠稍微控制一下自己的情緒，考慮一下對方的想法。

水瓶座：寶劍A逆－身邊富有競爭意味的一週，想太多容易將簡單的事情複雜化。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們思緒動得本來就比較快，這週更容易因為想太多而讓許多事情複雜化。環境上容易遇上惡性競爭或是強大的困境，需要多客觀思考解決問題。

工作：

容易遇上競爭強大的對手，且情勢對水瓶座的朋友們甚至偏於不利。建議能夠冷靜穩重一點，拿捏不穩的話可能會遭受挫敗喔！也有可能因為過於猶豫不決而錯失良好機會。

感情：

容易因為自己想太多或是太過神經質與對方爭吵，或是有溝通不良的狀況產生。單身的朋友們容易因為過於躊躇而讓眼前的好機會就這麼溜走喔！

雙魚座：金幣四逆－得失心比較重，要留意金錢的去向，小心因為一時失控導致收支失衡。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們在情緒上容易感到不安，而且容易因為一時的衝動導致荷包大失血，所以一定要確實的記下自己金錢的去向。

工作：

這週雙魚座的朋友們在工作上盡量能保守一點，但切記不是固執喔！該有的原則要把持，但該有的變通也是要有的。

感情：

這星期雙魚座的朋友們在感情的佔有慾強，得失心也比較重，很容易糾結在一些小細節的部份，會讓對方覺得有點難溝通喔！