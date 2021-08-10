一旦愛上就逃不掉！最能「抓住男人心」的3星座女　水瓶全靠「聰明」

男女之間的感情問題千百種，不過，你知道哪些星座女最能「抓住男人的心」嗎？對此，根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座女」最能抓住男人的心，其中一旦愛上這位，這輩子想逃都逃不了。

天蠍座

彷彿沒有什麼東西是能夠難倒天蠍座女生的，她們無論何時，都是一切盡在掌握中的神態來面對眾人，要掌握一個男人的心，對她們來說也並非什麼難事，一切都要看她們想不想，只要她們願意，大概沒有哪個男人能夠逃過她們的手掌心了。她們天性就很特別，永遠把自己置身於處處的高點，讓男人在自己的身後圍著轉，這樣的天蠍，有很多男人想要去觸碰，卻又碰不到。天蠍座女生的想法可以說是相當的古怪，所以在跟對方交往時，她們有一百種駕馭對方的方法，讓人不得不服！

處女座

處女座的人其實是有點完美強迫症的感覺，也許是完美主義者，使得他們對於自己的要求都是非常的嚴格的，在生活中不斷的歷練來提升自己的能力，使得自己變得更加的優秀！他們有著姣好的身材，再加上處女座女那嫣然一笑，更給男人們一種眼前一亮的感覺，會讓他們情不自禁就想要上前搭個訕，認識一下。她們特別會說話，能言善辯，能說會道，一旦愛上了處女座，一輩子都掙脫不了，她們很有想法，很有能力，天生能魅惑人心，把男人哄得一愣一愣的。

水瓶座

關於男人，水瓶女的必殺技很簡單，可是又很難模仿，就兩個字「聰明」。對於她們而言，看懂人心是件很簡單的工作，尤其是怎麼看懂男人心。而且她們古靈精怪，出招也總是出其不意，讓男人們防不勝防，束手無策。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載