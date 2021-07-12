【圖像占卜】2021下半年，會有什麼華麗的轉變呢？

▲讓我們一起來看看2021下半年，你的運勢會有什麼華麗的轉變吧！（圖／安妮的奇異星球提供）

這張圖是聖杯皇后，他象徵的愛與美好，在上半年我們經歷的疫情跟各種嚴峻的考驗，我們來看看在下半年會有什麼華麗的轉變跟新的開始，在你的生命當中，記得保持一良善的心，良善會被良善回報的！

A鯨魚

B山山

C美人魚皇后

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A鯨魚 國王 權杖5：收割的時間到了，但留意情緒問題。

上半年的你可能感到特別辛苦，不過你要知道下半年是準備收割的時候了，但絕對要站穩自己的腳步，因為你心中期待的事情會越來越穩定，也會越來越知道方向，不過你要記得一件事就是「不苛責自己」，因為你最大的敵人常常是自己，覺得自己做不好，或是完美病發作，寫好你的規劃表吧，下半年會一步一步的發展的，但記得要慢下來，越慢你可以走得更穩，此外無論在工作還是在感情，都要留意自己的脾氣跟情緒問題。

B山山 金幣皇后 聖杯8：轉變開始，斷捨離人事物，開啟不同的人生。

下半年你最大的關鍵字就是耐心跟轉變，你可能正經歷了什麼，要轉職或是要斷捨離身旁的某些事情，但這都是該發生的事了，因為你生命該裝下更好的美好，過去一些事情就不要再留戀，就放心地往前走吧，因為當你往前了，你會看到自己不同的面相，跟更大的價值，不過如果有什麼計畫的話，記得可以開始動起來了，但是耐～心～很重要，需要一點時間發酵，計畫或是工作開始的時候，你就會感到完全不一樣的感覺了。此外如果有一些拉拉扯扯的情感關係，也記得是時候做一個決定，因為你的決定會讓你更發光發熱。

C美人魚皇后 戀人 權杖8：準備發光發熱在任何時刻。

下半年是一個發光發熱的時間呢！如果你想要有什麼改變，機會會非常的多，不過你也不用擔心自己要選擇什麼，因為你會感覺到「就是這個了」然後做出選擇，如果你是工作穩定的單身者，那你接下來準備好有新的戀情來到生命中，而穩定戀愛中的你，也會好好在關係中學會溝通協調的，不過記得，下半年是一個忙碌的狀態，給自己足夠休息的時間，會讓自己充滿電，做出適合自己的選擇。

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