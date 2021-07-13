生命靈數7/12~7/18分析　找到合適的方法釋放情緒，留意無心舉動避免成導火線

▲人與人相處的考驗會在這週慢慢顯化出來，留意平常無心的動作話語，也莫名成為不必要的導火線。（圖Shutterstock）

表面上的關係看似和諧、和樂，實際上仍需要注意枝微末節的狀況，人與人相處的考驗會在這週慢慢顯化出來，留意平常無心的動作、話語，也莫名成為不必要的導火線，充斥著緊繃情緒，彼此在內心深處的情緒壓抑許久，情緒或許高漲、緊繃，無論是環境因素還是氣候影響，適時的調整、轉換心情，需要找到合適的管道或方法，將這些情緒好好釋放，否則之後要彌補這些傷害反而會更加不容易。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數3 ／工作運勢 ☆☆☆★★／

與期過度擔心未來的工作狀況，不如先把現有的資源整合，當前可以運用、發揮的空間仍有很多地方可以去處理，不需要受到環境動盪的影響，讓自己陷入躊躇不前的僵局，進而限制了自己發展的可能性，轉換一下想法、動一下腦筋，不難發現職場有很多可能性，等著靈數3的朋友去發揮。

生命靈數6 ／工作運勢 ☆☆★★★／

付出、分享、給予，這些美德都來自於靈數6真實的狀態展現，想要擁有什麼，就得先給予、付出些什麼，因為擁有才有辦法分享，在本週仍需要提醒靈數6的朋友，凡事量力而為，有些超過自己能力範圍內的事情，即便有心也需要從長計議，別瞬間一股腦就陷進去。

生命靈數9 ／工作運勢 ☆☆★★★／

非常有自己的想法、觀點，在職場上仍然需要著重人際關係的連結，即使自己在一方領域上是有相當成度的成就，也別忽略了本週人際關係所帶來的影響，遇到衝突、遇到不愉快，可以先讓自己腳步停下來，冷靜、沉澱後在好好的展開後續的行動，先穩定、平衡好自己的心情，職場上的問題都可以迎刃而解的。

【感情關係】

生命靈數1 ／感情運勢 ☆☆★★★／

受到過去人事物的牽絆，導致靈數1的朋友在面對新的關係或新的生活，會有些躊躇、猶豫，並不是自己現在理想，而是會覺得還沒調整到最理想的狀態，才容易陷入感情上的不安，別忘了無論是過去的經驗還是現在的生活，相信對於靈數1這樣的開拓者而言，只要整理好思緒重新再出發，感情是可以順利開花結果的。

生命靈數4 ／感情運勢 ☆☆★★★／

在什麼樣的環境說什麼樣的話，對於靈數4而言，也會開始挑人講話，一旦關係熟了，中間的禮節似乎也拋到腦後，留意與自己最親近的人相處，正因他們是最熟悉、最親密的人，也是最容易受到自己言語影響的人，有些時候反而越過熟識，更需要注意平常在相處上忽略的細節。

生命靈數7 ／感情運勢 ☆☆★★★／

一股熱血在燃燒著，當靈數7的朋友想要好好的展現熱情時，便容易不顧一切全然的去體驗、去嘗試，反而沒注意到他人的感受或想法，實際上這也是靈數7忠於表達自我的一種狀態，若沒有興趣、沒有火花，靈數7是不會輕易展開行動，但請循序漸進的發展，否則對方容易因為突如其來的舉動而嚇到。

【金錢財運】

生命靈數2 ／金錢運勢 ☆☆☆★★／

若想堅持自己的想法就好好放膽去嘗試，每件事情都有它的風險存在，即使在絕對安全的環境下也會有所謂的變數，靈數2當前的財運狀況並不是不好，而是與人合作、共識，彼此之間的認知不同，想法不同時，產生的紛歧也會影響到金錢的狀態，如果有想要改變，請大膽嘗試，但還沒準備好，請穩穩的維持現況，不要讓自己一個腦袋想的太多，而困擾了自己。

生命靈數5 ／金錢運勢 ☆☆☆☆★／

金錢有賺、有賠，倘若今天要相信他人的意見、論點，請先將基本的功課確認清楚，千萬別只是單純因為信任這層關係，就把錢全權交由對方處理，即使打從心底是信任，也會造成後續不必要的摩擦，畢竟在理財、投資上，自己也需要對自己負起責任。

生命靈數8 ／金錢運勢 ☆☆☆☆★／

明明已經發現前方有諸多挑戰，仍堅持想要放手一搏去闖，與其選擇冒險，不如先讓自己靜觀、洞悉全局後在做打算，雖然靈數8的朋友對於自己的能力有相當的自信，但未來這段時間，身邊有太多不同的聲音影響、干擾，導致在後續的金錢計畫有被打亂的狀況出現。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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