每日星座愛情運勢2021/7/17 本日體貼星金牛座
愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！
牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：酒紅色
整體運：●●●●○
愛情運：●●○○○
財運：●●●●○
金幣九正：比較需要多點自己的空間，在經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。
金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：姜黃色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，跟平常比起來要求比較沒有那麼多，今天各位就像小天使一樣能夠給予對方滿滿的包容與愛呢！
雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：桃紅色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
戀人正：跟情人的感情甜甜蜜蜜，想法理念也都能夠達到共識，甚至有想要一起做些什麼投資或是工作的打算喔！
巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：橄欖綠
整體運：●●○○○
愛情運：●●●○○
財運：●●○○○
權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。
獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：葡萄紫
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
權杖八正：對待情人熱情如火，就算沒時間安排旅遊也會想要一起去看場電影或是下班後去哪約會，如果是曖昧對象也能進展神速。
處女座－幸運數字：7 幸運顏色：金色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
金幣A逆：容易因雙方的財務理念不大一樣或是收支不平衡，心情會有點悶，這樣的情緒可能也會影響到約會的氣氛喔！
天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：牛血色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
聖杯四正：對感情比較懶散被動，甭提花心思在情感上，自己連動都不想動，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔！
天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：祖母綠
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。
射手座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用。
魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉
整體運：●●●○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。
水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色
整體運：●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。
雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：黑色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執、冷戰都有可以緩解的機會，但要怎麼運用就要看各位了。