【塔羅測驗】人生低潮！憂鬱情緒說來就來　現在誰能幫你撐把傘？

有時憂鬱的情緒說來就來，這跟你是不是個有抗壓性的人，沒有絕對的關聯。我們在生活之中不斷的承擔來自各方的壓力，也會突然間在某個時刻陷入低潮之中，在悲傷的大雨直下時，誰能來幫你撐把傘呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

「伴侶」幫你撐把傘 》 情人就應該是一個最特別的存在。也許平時你們也會打打鬧鬧，吵架拌嘴，但在這個你陷入低潮的時刻，其實對方也感覺到你的變化，只不過最親密的人有時候反倒會鬧起彆扭，不知道該如何幫你！說出來吧！把你需要的協助或感覺告訴這個身邊的伴，可能一開始兩個人會各持己見，不能一瞬間共識找出解決之道，但最少不再是一個人撐著了！

選B的你：

「家人」幫你撐把傘 》 現在的你需要的是一個避風港，暫時可以不要管身邊這些令人厭惡的事！先前雖然你常告訴自己：人在江湖、身不由己。但其實是可以遠離是非的。回到自己親人的身邊吧，無論是手足或是長輩，也許能給你最單純的安慰，就是一句：吃飽了嗎？也能提醒你去感受一下，人最簡單的生活，不就是好好活著，能好好的吃飯、好好的睡覺就很棒！

選C的你：

「自己」幫你撐把傘 》 離開現在的公司，再找找新的工作；或是跟身邊這個不及格情人說再見，這都是自己為自己撐傘的好行動。我們有時候會陷入一種執著之中，反覆的後悔過去做的決定，擔心未來沒發生的問題，卻沒有好好的活在當下感受身邊的一切，先切開讓自己感覺到不適的事物，使元氣能量慢慢恢復過來，才不會讓自己因為憂鬱而影響到了生活。

選D的你：

「朋友」幫你撐把傘 》 有些事情也許找人聊一聊會很好多，可能當下也無法解決什麼事，但相信你的心情會得到抒發。在低潮來臨的時候，千萬別忘了找自己的朋友求救，畢竟我們總有不想跟家人及另一半講的話，但在比自己更了解自己的朋友身上，反而能看到最單純樣貌的你，在人生路上不就也需要幾個能給予你支持及鼓勵的好朋友，跟著我們一起攜手前進。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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