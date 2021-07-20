12星座「控制狂」之王？唐綺陽揭雙魚大師級手段：太懂「情緒勒索」

12星座誰是控制狂之王呢？占星專家唐綺陽在臉書公布12星座控制慾旺盛的原因，其中雙魚、處女、金牛皆是控制狂高手，尤其是善於情緒勒索的雙魚，既有外功也有內功，被雙魚控制還會感到被在乎，實屬大師級手段。

唐綺陽指出控制是雙魚個性中的「心魔」，他們太需要準則規範、有自己的執著，而且雙魚善於規畫，不僅規畫自己也要規畫別人，比方說好友出遊，行程一定要照雙魚的安排走，不然雙魚就會生氣，或表達強烈的遺憾。雙魚在控制人的時候並不討厭，還讓你覺得是被關心，情緒勒索的功力更是一流。

處女本來就是生活中的「風紀股長」，希望大家聽從自己，會拿出氣勢，用過來人的經驗教訓你，禁止他人重蹈覆轍。當處女控制不了情勢，也能挖掘別人的弱點來反制，比如另一半怕冷戰，處女可以同在一個屋簷下，硬是冷戰很久，直到對方討饒，處女還擅長找隊友，可以讓周遭人站在自己這邊，壯大自己逼你低頭。

金牛的控制慾與他人不同，只控制自己重視的人，「很多人覺得金牛只管自己的事，那是因為你不夠值得他在乎」，當金牛被在意的朋友冷落，或擺在第二位，金牛絕對會吃醋，「他對你100分的好，你怎麼可以只回報90分？」但是因為個性是悶葫蘆，金牛只會氣在心裡，氣到對方發現為止。

這段影片掀起網友熱議，不少網友現身說法：「雖然說雙魚是第一名，但其實也還好呀。如果規畫行程後大家不守時還影響了行程，是誰都會覺得遺憾生氣吧」、「處女座真的很愛冷戰，而且很自以為是，控制慾超強，而且一不高興還很愛掛別人電話，不然就是不接電話，真沒禮貌的態度」、「我處女，我不在乎的人事物，根本懶得控制，因為我自己也不喜歡被控制，人是自由的個體，何須控制？」、「我覺得雙魚的控制是對於自己非常在乎的人及在乎的事才會顯現出來，利用關心的方式去控制這點我贊同，但必須先符合以上兩個條件，不然沒差隨便都好」、「我個人覺得雙魚滿準的，很討厭規畫完整的事還沒執行被打斷，但是真的被打斷真的強烈感到遺憾」。

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