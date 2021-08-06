【塔羅測驗】現在好嗎？你的愛情元氣狀態大公開！

▲情人之間的朝夕相處，真的會磨損彼此的感情嗎？現在你看到身邊的這個人，到是還是能燃起滿滿愛意，還是已經相看兩厭了呢？（圖／偉特糖塔羅 by 黃咪子／大寶咪文創）

情人之間的朝夕相處，真的會磨損彼此的感情嗎？現在你看到身邊的這個人，到是還是能燃起滿滿愛意，還是已經相看兩厭了呢？你自己目前面對愛情的態度又是如何呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

愛情元氣狀態「不耐煩」 》 人跟人的相處，難免都會有磨擦，更何況是早晚面對的親密愛人。最近你們兩個人，其實都有著心有餘而力不足的哀愁，被無力感給籠罩的你們，心情感到很沉悶，在溝通時都會有很多不耐煩的情緒產生，也很想在當下吵出個結論來，結果就把狀況弄得越來越僵了，也許這時候就給大家一些空間，在冷靜之後的討論，才不會是充滿惡言相向的話語喔！

選B的你：

愛情元氣狀態「大滿足」 》 看著身邊的人，其實你還是覺得自己算是滿幸運的啦！畢竟找到一個願意跟你一起走往未來的同個方向，願意為對方配合的心意，彼此都明白的收到了，也能開始規劃生活藍圖的你們，正在打造屬於兩人的新世界，在相處時能有話直說，反而讓對方很清楚自己在乎的原則是什麼，慢慢的已經找到平衡的中庸之道，為愛的人做點讓步的確相當貼心！

選C的你：

愛情元氣狀態「小確幸」 》 有人說，能陪你走到最後的人，不是你的最愛，而是適合你的人。也許先前在愛情上跌跌撞撞的你，總是搞不清楚什麼樣的人能跟你共譜戀曲，其實是因為你在愛情中想得太多了，偶爾把這樣的情緒拉回來，只需感受一些確切的互動，能不能讓你有會心一笑的悸動，要是能遇上這樣的人，也是一種難得的緣份，未來就一起攜手相伴下去吧！

選D的你：

愛情元氣狀態「沒感覺」 》 無論是不是身邊有伴，你最近對於愛情的感覺十分的低落，有一種對任何事都提不起精神的氛圍。說真的，感情也不是生活的全部啦！就把這些對愛的想像放著吧，沒人要你現在對自己的戀情做出什麼規劃與安排，就跟我們偶爾也會說出：「不知道」一樣，讓自己的情緒飛一下，做些自己有興趣的事，把自己先整理起來，恢復元氣才是最重要的。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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