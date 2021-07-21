小三鬥不倒的正宮！唐綺陽揭「狠角色」3星座　巨蟹「超完美嬌妻」代言人

▲巨蟹超完美嬌妻人設鮮明，到哪裡都得人疼。（圖／翻攝唐綺陽占星幫臉書）

日防夜防，小三難防，當12星座的大老婆遇到老公偷吃，誰能笑到最後？占星專家唐綺陽在臉書公布小三鬥不倒的正宮星座，惹到巨蟹、雙子、魔羯，渣夫和小三只能自求多福，尤其巨蟹更是「超完美嬌妻」的代言人，老公一旦外遇一定「渣」名遠播。

唐綺陽在影片中指出，巨蟹人設太完美，出得廳堂、入得廚房，幫老公顧家顧兒顧面子，不只得老公的媽媽疼，連鄰居的媽媽都疼，根本是「超完美嬌妻」的代言人，巨蟹的正宮地位穩固到不可動搖，「你敢背叛她，街坊鄰居都知道你多渣。」

幫夫運強大的雙子，花老公的錢從不手軟，把自己打扮得漂漂亮亮，也能運用人際關係來幫助老公，能幹的雙子潛能無限寬廣，能為老公打理好最強後盾，而且她們擁有超強第六感，有心搶回老公絕不客氣，可能大吵大鬧，或是用獨特魅力把老公抓回來，如果是自尊太高的雙子，也能把痛苦擺在內心，檯面上不動聲色，忍功一流。

魔羯則是標準的「糟糠妻」，有福同享不一定，有難倒是會同當，魔羯如果覺得另一半夠優質，在老公成功之前，她們願意撐住一切給予支持，個性非常盡職負責的魔羯，能夠打理好家裡，又能在外闖事業，有時候幫老公幫著幫著，能力比老公還強，給另一半滿滿的安全感。

這段影片掀起網友熱議，不少星座現身說法，紛紛留言「我巨蟹我驕傲」、「雙子確實有很強的第六感，也都會把事放在心裡，準」、「講到雙子我的雞皮疙瘩都起來了」、「魔羯還是滿自虐的，哭笑不得」、「魔羯表示太準啦，每任都是他們最苦的時候，好日子都下一任在過」、「魔羯座有準，真覺得很吃虧」。

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