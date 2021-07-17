2021年7/19~7/25 十二星座塔羅運勢：巨蟹留意第三者介入，水瓶把握投資機會得到好處

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：命運之輪逆－做任何事情之前要先謹慎評估，因為運氣似乎不站在你這邊呢！

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊的朋友們可能會感到一切似乎都不怎麼順利，以往的好運氣似乎忽然離開了一下，建議牡羊座的朋友們這星期要謹慎一點喔！

工作：

環境容易有許多因素讓牡羊座的朋友們小狀況連連，工作運勢走下坡。建議牡羊座的朋友們得失心不要太重，只要穩固好自己份內的事情就好。

感情：

這星期牡羊座的朋友們與情人之間容易產生誤會或是爭吵，芝麻綠豆小事情竟然也可以演化成大事情，建議雙方都要各退一步，互相包容。

金牛座：權杖十逆－這星期容易被壓力壓得喘不過氣來，有可能會放棄堅持一走了之。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：雙子座

性慾指數：●○○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期容易被周遭的壓力壓得喘不過氣來，有可能會有逃避現實的狀況，也要留意身體狀況。建議能為壓力找個出口，以免壓抑過多造成身體不適。

工作：

金牛座的朋友們這星期在工作上容易因為壓力過大而產生逃避的想法，如果真的受不了了可以暫時休息一下，但該完成的還是不能半途而廢喔！

感情：

與對方之間的問題並不是靠逃避就能解決的，就算逃得了一時也無法逃得了一世，暫時的解脫無法將問題真正解決，建議金牛座的朋友們能夠坦然的面對問題的癥結點，與對方好好溝通吧！

雙子座：金幣十正－與家人或親戚之間的關係密不可分，可以一起規畫一下未來。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙子座的朋友們的財務狀況是很穩定的，來自家裡或是好友的資助會讓經濟狀況舒緩不少。

工作：

雙子座的朋友們這星期工作情況穩定，不會有什麼太大的變數，如果對未來有什麼想法可以拿出來與家人討論，說不定會激盪出不同的想法。

感情：

與家人朋友之間的感情雖然不熱絡，甚至有點沉悶，但是卻很穩定，淡淡的幸福，如果有結婚的考量經濟方面是沒有問題的。

巨蟹座：戀人逆－人際關係不協調的一週，感情上要留意是否有第三者挑撥或有意介入。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期容易面臨人際關係上不協調，與人溝通不良的狀況。如果有合作方面的關係也有意見分歧而拆夥的可能性。

工作：

由於這星期與他人溝通不良，建議巨蟹座的朋友們這星期如果能獨立作業就保持獨立，要是有合作的情況也要多加留意。

感情：

容易面臨溝通不良，吵架甚至要分手的狀況。要當心是否有第三者的介入，或是身旁會不會有人故意從中作梗想要介入喔！

獅子座：力量逆－富有壓力以及無力感的一週，容易因為外在因素放棄自己堅持的事情。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這星期環境中容易有壓力使得各位倍感無奈，也很有可能深思熟慮後放棄自己原本堅持的事情，建議各位可以再撐一下，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期獅子座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心。不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的！不要因為環境帶來的壓力而遷怒對方喔！

處女座：寶劍七正－生活中容易有突發狀況發生，考驗各位的臨場反應與聰明才智。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期較容易遇上棘手的問題，建議各位一遇到問題要運用一些小聰明或是要反應快一點去解決問題，必要時用一點小手段也是可以的。

工作：

這星期處女座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒，以智謀取勝才是最佳之計。

感情：

工作可以以小聰明取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議處女座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，對另一半坦然一點，誠實一點喔！

天秤座：權杖四正－生活環境很穩定美滿，心情也很平靜穩定，人際溝通和諧愉快的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期一切都很平穩。生活環境呈現安定的局面，擁有穩定的家庭，生活充滿了溫馨和諧，這對天秤座的朋友們來說是最安心穩定的，也有多點時間去編織夢想喔！

工作：

這星期的工作非常平穩，要是前陣子有很努力在打拚，這週可以先稍微喘息一下。若是要開創自己的事業也不錯喔！

感情：

這週感情狀況也是很穩定和諧，甚至容易有成家的打算。與另一半相處就像家人一樣，沒有另一半的人也容易有不錯的機會認識到很好的異性朋友喔！

天蠍座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：雙魚座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔。

工作：

這星期天蠍座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議天蠍座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期天蠍座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深天蠍座朋友們的精神壓力。如果沒辦法好好調整心態將會衍生出更多問題沒辦法處理。

射手座：寶劍五逆－心情思緒比較混亂，對未來的展望不確定，潛藏的機會不可測。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期射手座的朋友可能比較忙碌，或是容易處於混亂的環境，環境上可能也會有些轉變，這轉變無法預測是好是壞，只能說是個轉捩點要好好把握。

工作：

工作上可能會對未來的展望充滿了不確定，也有新轉變的可能性。只是走向新的局面是需要思考的，要留意不要因為愛面子而做出了錯誤的決定喔！

感情：

與另一半容易有誤會或爭吵，互相信任是很重要的。不管遇到什麼事情請好好溝通，講開來就好囉！

魔羯座：金幣騎士逆－難以專注於事業的一週，也容易有沒算到的支出造成不安。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期較難以專住在工作或生活其他事情上。對於錢財的分配也是心有餘而力不足，建議可以詢問長輩的意見，說不定會剛好很受用。

工作：

這星期魔羯座的朋友們較難集中注意力。這對工作或是課業都不是件好事。建議魔羯座的朋友們可以好好靜下心來，整理一下思緒再出發喔！

感情：

感情上容易弄巧成拙，本來想要給對方驚喜的，結果可能因為沒有算好而導致有反效果出現。雖然說有心就夠了，但額外的花費可能也不少。

水瓶座：金幣二正－有資源流通的機會，可能是小生意也可能人脈交流等，可以加緊把握。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這個星期容易會有資源上的流通，有可能是做點小本生意或是投資的機會，也有可能是人脈的拓展或是交流等，如果可以加緊把握勢必可以從中得到一些好處喔！

工作：

運氣不錯，會有很多機會要與人溝通，或是有金錢上的流通，隨時都要保持最佳狀態喔！如果要投資或是做點生意都可以仔細評估後下手。

感情：

水瓶座的朋友們這星期可能會比較忙碌，跟另外一半可能比較沒有時間膩在一起，或是有可能要出遠門沒辦法膩在一起，會有點辛苦唷！

雙魚座：寶劍九正－思緒混亂容易自己嚇自己，心裡不舒服也容易導致健康出問題。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●○○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期容易因為想太多造成思緒上的混亂，而連帶的失眠、焦慮…等狀況也有可能出現。

工作：

情緒上的不舒坦容易造成工作沒耐心，甚至對待他人有些暴躁。建議雙魚座的朋友們能夠心平氣和一點，凡事往好的方面想喔！

感情：

過去的陰影容易在這時候找上門，雙魚座的朋友們千萬要懂得釋懷，畢竟過去已經成為過去，現在跟未來才是最重要的！