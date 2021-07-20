生命靈數7/19~7/25分析：1號人產生報復性消費；9號人別急著投入感情

▲生命靈數7/19~7/25分析，在注意想關注的事物上，也別忘了細節帶來的提醒。1號人產生報復性消費；9號人別急著投入感情。（圖Shutterstock）

無論過去所發生什麼樣的情形，得要讓自己好好向前邁進，生活中難免會有些挑戰、考驗，這些過程都是提醒著我們別忽略了過去所帶來的經驗與教訓，在當前仍需要注意別只注意在自己想關注的事物上，而忽略了那些細節所帶來的提醒，在未來這週仍需要保持警覺。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數2 ／工作運勢 ☆★★★★／

雖然當前的工作狀況會隨著自己的情緒起伏而有所變化，靈數2的朋友別忘了要隨時保持自己情緒的穩定，生活中難免會有不愉快或壓力來影響當前的判斷，適度的轉換心情，儼然成為當前最重要的核心課題，平衡好情緒才有辦法在工作上獲得期待的績效，適當的休息也是給自己調整心情不錯的方式之一。

生命靈數5 ／工作運勢 ☆☆☆★★／

面對不同的聲音、評判，仍需要花一點時間去消化，雖然靈數5的朋友很能夠做自己，但在人群中要學會自在、灑脫，或許依然要花些功夫、力氣，調適自己的定位和堅定自己的初衷方向，在職場的發展上，才不容易受到他人的「關切」而失去了自身嚮往的康莊大道。

生命靈數8 ／工作運勢 ☆☆☆★★／

在所有建構之前都需要破壞，內心的不安全感總得找到根源，否則在未來的發展上，仍會因為金錢擔憂而困擾著自己，雖然當前可以和不同的渠道合作，增加收入來源，但這些只是短暫的收益，靈數8的朋友找到自己匱乏、恐懼的源頭，才有辦法真正克服金錢上所帶來的不安感。

【感情關係】

生命靈數3 ／感情運勢 ☆☆★★★／

行動派代表靈數3！雖然靈數3具有靈數1和靈數2的特性，但有趣的是在特殊情況下，靈數3總會爆衝，該需要好好深思熟慮時，反而沒有沉著下來，當前的感情雖然憑藉自己的感受在行動，但更需要多花點心思留意身邊人們的感受，別太專注在自己而忽略他人，感情是需要彼此有共識才能發展的。

生命靈數6 ／感情運勢 ☆☆☆★★／

任何的事情都需要展開行動，才看得見結果，即使是感情也是如此，規劃的再縝密、再用心，仍需要我們付出行動，或許沒有100%完美的愛情，但有100%用心付出、耕耘的愛情，所以別忽視了自己的努力，在關係中不僅僅是計畫，而是落實與實踐的過程，才有理想的關係表現。

生命靈數9 ／感情運勢 ☆☆★★★／

大風大浪都經歷過了，接著讓自己學習穩定，情緒上的起伏、變化，都是一個過程，面對不同的人生風景，當前雖然還有一段時間學習與自己獨處，先不用急著投入感情關係中，會有不一樣的感觸、想法，當前也不需要急於改變些什麼，在關係中找到最舒服、最融洽的模式，才是靈數9最嚮往的感情生活。

【金錢財運】

生命靈數1 ／金錢運勢 ☆☆☆☆★／

受到環境影響產生報復性消費，留意當前荷包的狀態，留意社交、人際關係上的建立，會有額外的支出花費，是不是每筆消費都是必要性支出，否則金錢支出累積下來會非常可觀，留意自身情緒動盪、變化，無論開心還是難過，都要學習控制自己在金錢上的開銷，才是上上策。

生命靈數4 ／金錢運勢 ☆☆☆★★／

本身富有不錯的金錢觀與理財觀念，在財務規劃上都有不錯的成績，然而當前在家人或較親近的人身上，會有額外的支出、花費，這點靈數4的朋友需要特別注意，並不是不能花費，而是量力而為的支出是必要的，否則一但少了界線，反而會增添自己的財務負擔。

生命靈數7 ／金錢運勢 ☆☆☆☆★／

當前的財運雖然穩定，但會因為靈數7自身的擔憂、恐懼，導致在財務上的發展不如預期，這份情緒上的影響，並不是自己沒有理想的金錢收益，而是在金錢規劃上沒有完善的計畫安排，才導致產生不必要的壓力，進而造成金錢上的流失，好好落實在每筆錢的應用、計畫，才有辦法替自己開創更好的財務生活。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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