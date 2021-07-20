每日星座愛情運勢2021/7/21 本日熱情星射手座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：丹寧藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

世界正：對現有的情感狀態感到心滿意足且非常珍惜，也會感謝情人對自己的付出，兩人如果有想要更進一步的打算也可以規劃一下。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔！

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：金色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，收起平常的伶牙俐嘴，今天各位就像小天使一樣能夠給予對方滿滿的包容與愛呢！

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會增加不少。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：淺棕色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：深灰色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

隱者逆：對黏膩的情感關係感到厭煩，比較想要一個人靜靜的做些自己喜歡的事情，例如待在家裡耍廢也是種放鬆。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：不明確的情感關係都會開始告個段落，雖然有時候事實的真相並不是那麼討喜，但能夠釐清狀況對兩人都好。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖女王正：對情感積極主動又熱情的一天，能夠給予情人在事業上相當不錯的建議，自己也能夠把事情做好不讓對方操心。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯A逆：情緒很容易有過大的起伏，一點小事情就能夠無限延伸大作文章也很容易影響到雙方的感情穩定度。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍七正：運用小聰明及耍些嘴皮子可能會讓雙方在問題發生時能夠暫時有點緩衝，但實際上不爭吵了問題卻也沒辦法獲得解決。