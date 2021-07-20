每日星座愛情運勢2021/7/22 本日霸氣星天秤座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔！

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，雖然稍嫌霸道一點但整體來說還是會讓對方覺得很安心，兩人的感情狀況也不錯喔！

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本無解的問題似乎能夠有轉圜的餘地，最重要的還是雙方的良好溝通，也要互相包容與體諒，站在對方的立場設想。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情，不想要跟情人黏在一起。