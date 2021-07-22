每日星座愛情運勢2021/7/24 本日甜蜜星處女座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因為收支不平衡而導致鬱悶，甚至因為一些消費的問題而引起雙方的爭執，雙方要在這方面得到共識還是需要多加油。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：翠綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較需要多點自己的空間，在經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的溝通很順暢，兩人的想法理念也都能夠達到共識，可以說是幸福感十足，心情非常愉悅呢！

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，可能會因為一些共同的計畫而緩解衝突，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以協調的機會。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，比較想要在家裡宅著不想出去約會，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔！

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：可能會花比較多錢在出去旅遊或是表達心意，但經濟狀況可能不是那麼優渥的狀況下也很容易失衡。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗才能成就一段美滿的感情。

雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：可能會安排要跟情人一起做什麼事情，無論是出去玩或是一起從事工作上的活動也會非常順利和樂。