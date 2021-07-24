2021年7/26~8/1十二星座塔羅運勢：金牛財運不佳花錢失控，魔羯人氣超旺有粉絲

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：吊人逆－心境上不願意再受委屈，容易打破以往不平等待遇的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們平時很講義氣，可以為了自己的親朋好友默默付出，有些委屈也默默承受，但這週似乎很容易就感到心煩氣躁，甚至直接表現出自己的不滿，可能會讓人家有點訝異喔！

工作：

平時不大會計較的牡羊座朋友們，平常加班或是多做些什麼都不大會抱怨，但這星期有可能會忍受不了不平等待遇而忽然爆發，不過千萬不要因為一時衝動而丟了工作喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們感情上本來處於付出較多的一方，容忍力多點的那方會突然爆發不願再付出，甚至可能頭也不回的離開現況，要多加注意溝通不要產生這樣的悲劇。

金牛座：金幣國王逆－如果一直照感覺花錢的話很容易失控，建議要有理財規劃。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們財運不佳，很容易因為一時的衝動或是沒有算好而有額外的開銷。建議除了把自己的花費都紀錄下來，也要開始有理財規劃喔！

工作：

這週金牛座的朋友們還是別嘗試「投資」這塊領域，也盡量不要貿然與人合夥，錢就用在刀口上就好，不然當心辛苦賺來的錢一去不復返喔！

感情：

這星期給對方的態度會比往還要冷漠，也需要更多自由來完成自己的事情。就算如此也不要自己就這樣做，建議能夠與對方談談，不要讓對方擔心是不是發生什麼事情喔！

雙子座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，開始把握機會，一切事情將好轉。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們漸漸的化被動為主動，除了說說之外更會身體力行的去把想法付諸實行，機會也會比較多。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要在等一段時間。

感情：

這星期平時較出一張嘴的雙子座朋友們會比較主動為對方做些什麼小事情感動對方，兩人的情感會加溫。單身的朋友們有心儀的對象的話也可以積極一點喔！

巨蟹座：金幣騎士逆－財務狀況不甚理想，專注力也不足，建議做事情之前先規劃好。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期財運會有點狀況，雖然已經盡量克制自己了，錢卻好像還是長了翅膀一樣。建議除了把自己的花費都紀錄下來，也要開始有理財規劃喔！

工作：

這週巨蟹座的朋友們比較難集中精神，做事情也很容易有頭沒尾的，在統整的能力上稍微有點弱了，建議各位在做事情之前要先有個詳細規劃。

感情：

這星期給對方的態度稍微冷漠了點，也許是因為事情比較多，或是想一個人靜靜。建議能夠與對方談談，不要讓對方擔心喔！

獅子座：寶劍六正－平靜且適合訂定新目標的一週，會有許多新的想法出現。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期獅子座的朋友們可能會出現許多新的想法，過了個年也會有新的努力目標出現！

工作：

漸漸解封了，工作也逐漸恢復正軌，適合訂定新的目標與理想的一週喔！建議可以好好規畫一下！

感情：

這星期獅子座的朋友們重心可能比較會放在工作或是自己的目標身上，對另一半可能稍微冷淡了一點。但有追求的對象的人這週可以擬定個完美追求計畫喔！

處女座：寶劍五逆－心情思緒比較混亂，對未來的展望不確定，潛藏的機會不可測。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友可能比較忙碌，或是容易處於混亂的環境，環境上可能也會有些轉變，這轉變無法預測是好是壞，只能說是個轉捩點要好好把握。

工作：

工作上可能會對未來的展望充滿了不確定，也有新轉變的可能性。只是走向新的局面是需要思考的，要留意不要因為愛面子而做出了錯誤的決定喔！

感情：

與另一半容易有誤會或爭吵，互相信任是很重要的。不管遇到什麼事情請好好溝通，講開來就好囉！

天秤座：寶劍國王逆－態度較為冷漠，也比較容易暴躁，與人溝通不良的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

天秤座的朋友們這個星期對待他人的態度是較為冷漠的，且容易與人溝通不良，需要多加留意喔！

工作：

這週天秤座的朋友們思緒較為混亂，很容易想些有的沒有的，要留意不要因此而影響到工作喔！容易因為情緒上的問題而影響到工作，必須多加留意。

感情：

這星期天秤座的朋友們容易與對方爭吵，甚至與人溝通不良。要好好耐著性子與他人溝通，不要一急就口無遮攔，小心得罪別人。

天蠍座：魔法師逆－許多美好的事情只是表象，要多觀察以免受騙上當。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們容易遇上許多美好的事情或是機會，但請先別得意的太早。許多陷阱都是以美麗的包裝取勝的，建議天蠍座朋友們先多多觀察喔！

工作：

如果要投資作生意的天蠍座朋友們可以三思而後行，確定一切都很妥當後再行動，以免被包著糖衣的謊言欺騙囉！工作上也要小心是否有雙面人在身邊，表面上跟你很好卻背後捅你一刀喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們可要放亮眼睛喔！對方所給的甜糖或是承諾先不要急著照單全收，要先觀察看看是否有什麼異樣，以免日後傷身又傷心。

射手座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，諸事不順感到身心疲憊。

貴人星座：獅子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期射手座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至要留意小人是否就在身邊，精神壓力會比較大，需要找對出口發洩。

工作：

這星期射手座的朋友們容易被流言蜚語纏身，產生跳入黃河也洗不清的情況容易發生。建議射手座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期射手座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深射手座朋友們的精神壓力。許多壓抑的問題容易爆發，要多加注意。

魔羯座：權杖六正－做事情容易受到他人的肯定，獲得大家的讚賞，人氣也很旺。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

魔羯座的朋友們這星期一如往常做事情有條不紊的，容易受到他人的肯定與讚賞。各種事情進行順暢，事業順利進展，資源豐富，也是適合旅行的一週。

工作：

這星期魔羯座的朋友們作事情理性有有智慧，也有立功的機會，完成了期待中的任務，受到眾人的肯定，並且有機會再向上發展。成就感十足的一週喔！

感情：

這星期魔羯座的人氣旺得不得了，要小心這樣容易讓另一半不放心，建議魔羯座的朋友們要多給對方一些安全感喔！粉絲與情人之間要懂得畫清界線喔！

水瓶座：金幣五逆－環境造成財務狀況不佳，但卻有患難見真情的機會。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們財務狀況不甚理想，甚至會有財務危機出現。但也有患難見真情的機會，看出誰才是真正值得托付真心的朋友喔！

工作：

工作環境較以往不利，使得水瓶座的朋友們無法施展所長。但有患難見真情的機會，也許會遇到雪中送炭的貴人喔！

感情：

這星期較容易忙於其他事情沒辦法一直陪伴情人，但彼此之間的感情還是不錯的，有遇到什麼問題都可以一起討論，也許會想出好辦法喔！

雙魚座：隱者正－做事謹慎小心，想要低調行事的一星期，適合內省與鑽研知識。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期會比較想要低調行事，腦中雖然裝很多有用的知識，但容易不小心就太過自負，要多留意。

工作：

雙魚座的朋友們這星期還比較適合獨立作業，或是盡量不要與人群接觸的工作會比較妥當。如果有什麼學習的計畫也很適合執行喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們在感情上較為冷淡的，或是說想要表達些什麼卻無法表達出來。單身的朋友們這星期桃花運也不佳，建議還是以自己為重吧！