【塔羅測驗】重返辦公室微崩潰？你的WFH居家工作效率有多高

現在的你也是WFH（work from home）一族嗎？相較起來你是比較喜歡進辦公室，還是也開始習慣居家辦公，到底在家工作你的效率如何呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

居家工作效率指數 ★★★☆ 》 說真的，有時候人為了要出門上班，不單單只是為了賺錢而已！而是要讓自己能夠換個環境，來調適心情，要你一天到晚待在家裡，本身就是一件很煩人的事，現在又加上還得工作，你就顯得更加的焦躁了，本來在辦公室裡簡單的事情，換到家裡來做，瑣碎事就變得更多了，光處理這些就令人心累，能做完就要謝天謝地了，效率就先擺一邊吧！

選B的你：

居家工作效率指數 ★★★★★ 》 本來對於辦公室的開會文化就滿厭煩的你，在家工作當然好啊！也不用浪費很多時間跟很多人溝通，只需要專注的處理好自己各自份內的事務就好，少了這些人的干擾，其實你的效率快了很多，做起事來也動力十足，跟在辦公室比起來，在自己家工作的你，反到忙得不可開交，但你並不討厭，畢竟很多狀況是掌握在自己手上，踏實許多！

選C的你：

居家工作效率指數 ★★★★ 》 你算是一個適應力很強的人喔！在家或在辦公室都能工作的你，就如同廣告詞說的：不在辦公室也能辦公事。一開始可能會有點興奮或焦慮，但只要一找到自己的工作頻率，就能馬上切換心情，把每天要處理的事情完成，這樣一來其實省了不少開銷，不用交通費、伙食費，更可以不用跟同事一起團購一些自己用不太到的人情商品，也很不錯！

選D的你：

居家工作效率指數 ★★★ 》 其實你真的不太適合居家工作！很容易被周遭事物影響的你，待在家裡不是一下起身去開開冰箱、不然就是眼睛瞄一下電視正在播什麼新聞，甚至於寵物的一點細微聲響，你都會想要前往觀察了解一番。這樣一來，對於你的工作效率就會大打折扣囉！還是在具有職場氣氛的辦公室裡，你才會比較進入工作狀態，手邊任務也能順利完成。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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