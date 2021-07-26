【圖像占卜】此時此刻你需要的指引是什麼？

這張牌是權杖六，代表的是生命的勝利，在這個昏昏沈沈的日子中，看看你需要什麼樣的指引，讓你重新拿回對自己生命的主導權跟對生命的希望吧！

A恐龍

B安妮

C後面的山

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A恐龍 戀人金幣3：傾聽自己內在的聲音。

近期的外界對你有一定的影響，你也掙扎著自己到底需要的是什麼，但是回到內心，你內心渴望的是真正的「安定」，還是你想要變動，傾聽自己內在的聲音，不要被外界影響了，甚至也不要在乎社會的框架，單純地做自己想做的事情，當你願意跟自己的內在溝通，知道自己真正的渴望，宇宙會推你一把，讓你開始覺得自己是被祝福的，但記得不要勉強自己，單純做自己想要做的決定。此外當你做出你心中的決定後，你會發現默默吸引到真正的貴人來到你身旁，而且跟不同的人合作交流或讓你的心打得更開，能夠接受更多的豐盛。

B安妮 節制 權杖2：解放自己的身心靈，放鬆自己。

上半年的你應該在一個很忙或是很焦慮的狀態，但接下來是你可以好好休息的時間，或是安排一些進修找到自己心靈上真正的平靜，因為你可能經歷一些變化，現在正是你好好坦白面對自己身心靈的時候，什麼事情應該要斷捨離，什麼事情應該要放下了，給自己一個喘口氣的時間，甚至讓自己的生命有更多的選擇，別框架在一定的框架中，而且當你越放鬆，你會看到自己更有價值的面相。此外，有時候的你或許會覺得休息有點浪費時間，但現在的你要換個角度，因為這個休息是為了讓你達到你心中的目標前的準備期，所以為了完成自己的心願，給自己一個喘息的空間吧！

C後面的山 審判 聖杯2：試試看用不同的方法做決定。

你會不會有一種：生命一直在發生一些相同的事件，或是怎麼又發生這種事情的感覺？基本上宇宙在給你一些sign，希望你做出一些改變，以往的你可能會默默接受，現在的你，生命要你做出不同的決定，或許你會怕怕，但是當你做出跟以往不同的決定，你會發現你跨越自己的恐懼，甚至接下來在你生命當中出現新可能，跟新的希望。另外在你生命的課題，有一個重要的點是相信自己值得美好，因為你很容易付出，覺得付出才有價值，但當你做出不同的改變跟決定後，你會發現你的生命本來就值得美好，值得被肯定。

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