生命靈數八月運勢／1號人留意小人是非的窘境；3號人有好桃花出現

相信大家對於解封已經期待許久，百業蕭條的情況，讓許多人心情上都感到非常受挫，當前的能量仍在一個復甦的過程，雖然比起之前稍微好轉、改善，但以整體能量來看，仍然不太樂觀，與其學習依靠著他人來給予支撐、安慰，當前不如穩定好自己的資源，無論在生計上的發展還是情緒上的平衡，都還是得需要藉由自身力量來面對。

本月特別留意：

穩定自身心緒、平衡與釋放內在心情

成為自己的靠山，而不是一味依賴著他人前進

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1 ／ 整體運勢☆★★★★

開始與人之間的連結熱絡起來，雖然心裡仍有一道距離，但比起過往來看，靈數1的朋友在職場上與感情上都有不錯的發展，只要自己展開意願去串連、接觸，整個八月份會是人緣提升的好時機，同時也要留意樹大招風，雖然無心、無意成為標竿，卻非常容易在無形當中被拿來比較，造成不必較的人際糾紛或小人是非的窘境。

生命靈數2 ／ 整體運勢☆☆☆★★

很多事情不在預期內發生，靈數2的朋友在八月份會稍微辛苦、緊繃，畢竟突發狀況也在考驗著危機處理的能力，別忘了找些適當的時間，讓自己好好放鬆與放慢腳步，才能真正的緩解緊繃到不行的情緒與身體，過度的壓力與勞累，只會拖垮想要完成的計畫腳步，學習隨遇而安與接受眼前各種現況，反而會比不斷的抗衡、對立來得要好一些。

生命靈數3 ／ 整體運勢☆☆★★★

未來整個八月份很適合著重在進修、學習，同時也會有不錯的桃花出現，不過對於任何事情都不要只輕易看到表面，花點時間去深入探究不見得是壞事，或許會花費不少的時間，但無論是在學習還是與人合作上，都請靈數3的朋友花些心思去深思熟慮每個環節、細節，千萬別憑藉過往的認知或記憶中的輪廓，貿然的展開魯莽的行動，否則容易陷入不必要的糾紛或誤解當中，反而顧此失彼，得不償失。

生命靈數4 ／ 整體運勢☆★★★★

率領著眾人前往全新的康莊大道之前，別忘了傾聽不同的聲音、認知，對於靈數4的朋友來說，八月份比較像整合他人的信息、訴求，並且內化後再重新去引領著大家前進，看似偉大的工程，實際上也是靈數4長久以來一直不斷在做的事情，如何把自己現有的資源，分散給身旁所需要的人，只是當前會多了一些主動與主導性，甚至是需要積極的面對當前被賦予的挑戰課題。

生命靈數5 ／ 整體運勢☆★★★★

雖然眼前的生活不如預期的樂觀、開朗，在八月份確實也是靈數5的朋友們，在學習如何蹲低與沉著的時間點，與其不斷的去抗衡、衝撞，不如把心思放在提升自我的能力，包含各式各樣的精進與學習，在未來才有足夠的力量去翻轉更多的挑戰，接下來會有相對過往來說比較大幅度的改變，但這樣的改變都是有幫助且正向的成長，所以請不用畏懼面對生活中的翻轉。

生命靈數6 ／ 整體運勢☆☆★★★

人與人之間都會因相似磁場、氛圍而在一起，對於靈數6的朋友更是如此，當前八月份會因共同嗜好、興趣等志同道合的朋友們展開對談、溝通，又或著重新活絡許久沒聯繫的朋友、關係甚至對象，彼此在生命中所學習、體驗的經歷，在八月份是一個相對比較多著重在交流、交談與分享的時機點，也是讓靈數6的朋友學習內化不同的信息後再傳遞出來，是一個非常重要的生命階段。

生命靈數7 ／ 整體運勢☆☆☆★★

許多時候我們生命的路徑不見得只有單一方向，可能會在同一個時間點面對不同的事物，當前的靈數7卻是相反過來，專注在一件事物上的推進，無論是自身所設定的目標願景，還是想要追求的願望清單，有個明確的方向促使靈數7勇敢的追尋著，但別忘了在過程中要學習接受不同的可能性，隨時保有開放的思維來看待過程，千萬別因為過度堅持己見而錯失了其他的可能性。

生命靈數8 ／ 整體運勢☆☆☆★★

「兵來將擋，水來土掩」這八個字完全詮釋了靈數8的朋友在八月份的狀況，雖然沒有這麼誇張，但大大小小的事情，確實讓靈數8有些吃力，而且又不放心把事情交辦下去，導致自身一攬所有業務，當前比較會有不斷消耗自身資源的情況，建議靈數8的朋友學習放下與信任，雖然自己做才能每件事情都達到理想的水準，但能力有限的情況下，調整方式也是另外一種選擇。

生命靈數9 ／ 整體運勢☆☆★★★

接觸與面對不同人群，或許對於靈數9的朋友來說，是一個全新在環境上的體驗，但這類的模式相信並不陌生，甚至內心都有相對應的劇本可以演練許多遍，提醒靈數9的朋友，逢場作戲的熱忱是需要拿出來的，雖然自己可以表現得很抽離，但該有的溫度、熱情，才是真正去渲染大眾的媒介，不需要排斥或抗拒當前的生活型態，畢竟這些只不過都是一個遊戲過程罷了。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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