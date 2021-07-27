每日星座愛情運勢2021/7/28 本日趣味星射手座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯五逆：對情人感到有點失望，可能是對方不夠貼心細心，內心總莫名感到落寞，卻也不想跟對方重新解釋一次自己要的是什麼。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對現有的情感狀態不滿足，想要彼此的情感狀態更好卻沒有辦法達到共識，會花比較多時間在嘗試新做法。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：跟情人之間話題很多，也會想一起去嘗試一些比較新穎的科技產品或是去些沒去過的地方走走。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：可能跟對方有溝通不良或是意見不合的狀況，沒辦法在同件事情達到共識，心情也大受影響，情緒容易暴躁。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間一起溝通調整，畢竟積累久了可能就成為自然，需要雙方都努力才有辦法轉變。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，連假期間可能有不錯的點子跟情人分享，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：比較在意兩個人心靈的交流，喜歡靜態的約會活動，或許也想要一起去看個展覽或是看場有意義的電影喔！

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：可可棕

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情或甚至是別人上，雖不至於做出太逾矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍女王逆：對自己很嚴苛，對對方更沒有什麼好臉色，容易疑神疑鬼或是對一些小事情鑽牛角尖，不但讓對方如履薄冰，自己也不好受。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：不喜歡失去的感覺，今天也特別沒有安全感，容易把對方抓得很緊，容易讓對方窒息，自己也會因為這樣不快樂。