精明又能幹！「5星座」辦事效率快狠準　水瓶座萬事皆有計畫不易出錯

有些人講求慢工出細活，認為欲速則不達，有些人則追求在最短的時間內完成工作任務，而唯有高效率及零失誤才能為自己爭取到更多機會，效率越高，也越顯出自身價值。「塔羅牌之清水孟」小孟老師就分析指出，「5星座」總能事半功倍，效率快狠準！其中，水瓶座的朋友，萬事皆有計畫，不太容易出差錯。

第五名：水瓶座

水瓶座的自我要求高，一直存在超前部屬的自律心態，不容許出錯，同時萬事皆有計畫，想好了才行動，不太容易有錯誤的事情發生。他們的心理素質強，遇事不莽撞，就好像事情的發生，已經在他們的掌握之中了，靠著清晰的思考模式跟思路，每件事都有應對的方法。加上水瓶座有異次元的頭腦，做事反傳統、創新又富有創意，隨時都能幫他們提高做事效率。

第四名：牡羊座

牡羊座熱情積極，敢衝也敢拚，同時也很有自信，每當被交辦一件事，牡羊就是直覺的認為「沒問題，交給我就對了」。勇於面對問題，也善於解決問題，用雙倍的速度在進行，就為了完成上級給的任務。他們冷靜又大膽，專注又低調，外表淡定，但掩飾不了內在的野心，個性屬於不達目的不罷休，常表現出領頭羊氣勢，效率也是佼佼者。

第三名：狮子座

愛面子的獅子座，同時講求尊嚴，通常無法接受被肆意批評，更不喜歡被拿來比較，淪為笑柄，所以一件事不管有多困難，他們都會賭上面子。無論是工作上、學業上，或個人的興趣方面，都想要被別人看見、被別人崇拜，都用一種拚搏的心態來做事，表現出最好的自己，用最短的時間，做出最好的成績，他們不在乎效率是否最好，只在乎他們自己的表現是否是最好的。

第二名：摩羯座

摩羯座就像是個務實的夢想家，有很多想法，也不斷執行，不停的實踐夢想再創造夢想，苦幹實幹，不為別人只為自己。他們本性正直，想法單純，心無雜念，卻又像個精明的藝術家，聰明的頭腦，流利的動作，一切的考驗，彷彿毫無難度可言，行雲如流水，他們做任何事，就單純的是用心，多一點專注，多一點集中力，多一點想法，一切水到渠成，不經意的就達成了。

第一名：處女座

可別以為處女座天性要求完美，就認為他們的做事速度慢，真實的他們，要求多又嚴格！不僅做事認真負責，大目標跟小細節也都很要求，用最快的速度準時完成目標，用最細微的觀察力完美達成任務，零缺失為準則，不拖延不加班，嚴以律己、嚴以待人，不允許壞了規則，尤其是處女座的主管或上司，公私分明，如此才能確保辦事有品質，以致效率出奇的高。（編輯：許苡晴）

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