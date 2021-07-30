【2021年8月星座整體運勢】獅子正財偏財都有收穫，天秤把握不錯的異性緣

本月是獅子座的月份，太陽進入獅子座來到8/22號，獅子座的能量告訴我們，這個期間是表現自己，發揮你的創造力，好好的享受大家肯定的時刻。

牡羊座：驚嚇指數百分百，卻是無法避免的推翻

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】這段期間你會很明顯地受到驚嚇，這完全不在你計劃內的破壞讓你覺得很倒楣，但事後你會發現，或許是不得不的選擇，只是他用一種很誇張的方式提醒你而已。

【愛情運勢】有伴侶的人容易因長久累積的不滿而大爆發，但講開反而能讓問題較為明朗；沒有伴侶的人如果有喜歡的對象會忽然看見對方讓你驚嚇的一面。

【財富運勢】短線的投資容易有損失的波動，要更加小心才行。

金牛座：受到注目，小心自己的態度

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】受到許多人的注意，各種挑戰接踵而來，但你依然能應付的遊刃有餘，但要小心因為這樣而趾高氣昂的態度而得罪別人。

【愛情運勢】有伴侶的你，跟伴侶會有許多熱烈的交流，不過要小心不要過於任性；沒伴侶的你，會有很多邀約，可以把握機會。

【財富運勢】有短線的獲利機會，最好見好就收，因為衝動而容易消費的狀況要小心。

雙子座：運勢頗佳，收成的好時機

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】財運與事業運頗佳，過去的努力開始豐收，聲望與實力是有目共睹，這不是平白無故獲得，而是先前努力與辛勞在對的時機點獲得好結果。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人感情穩固，卻又能各忙各的而互相體諒；沒伴侶的人遇到客觀條件頗佳的對象，可以靜靜觀察。

【財富運勢】財運好，尤其在正財的部分，之前的努力會有回收的機會。

巨蟹座：從內而外散發的幸福，是真心的滿足

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這是一個不管你現在處境是好是壞都能從內心散發出幸福感的時刻。你正在做著你喜歡的事情，而且感到很滿足，不管外界怎麼看待你，趁這段期間好好的享受從內心帶來的富足而感到的幸福感吧！

【愛情運勢】有伴侶的人，會希望與對方有更深刻的情感交流；沒伴侶的人，自己一個人也過的挺開心的。

【財富運勢】有不錯的偏財運，但後續是否能繼續看漲就很難說，請見好就收喔！

獅子座：豐收的時刻，展現你的實力

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】這段期間可以嘗到豐收的滋味，做什麼事情都覺得有實質的收穫，其實是之前的實力醞釀，而且你也會好好珍惜這努力的成果，而理性的思考下一步的可能性。

【愛情運勢】有伴侶的人，感情穩定，但似乎有點無趣，應該要找點增進感情交流的方式較好；沒伴侶的人，會遇到欣賞的人，但內心也會評估是否適合在一起。

【財富運勢】豐收的時刻，很不錯的財運，不管是正財偏財都有所收穫。

處女座：緊縮與殘酷的現實生活，讓人喘不過氣來

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】不管做什麼事情都有一種被拖著無法動彈的無力感，這種無力感通常來自物質上的不滿足或現實殘酷的問題，於是會讓人無法前進並更趨於保守。

【愛情運勢】有伴侶的人，會覺得之間時常為了錢財而爭吵，價值觀難以一致；沒伴侶的人，對於自己非常沒信心而無法追求任何對象。

【財富運勢】緊縮的金錢壓力讓你覺得很苦悶，這個時候保守財富是你唯一能做的事情。

天秤座：被動地等待，尚未明朗化

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】表面上看起來一切是那麼的美好，出奇的順利，卻總是看不出實際的成果，而此週的你卻又處於被動的位置，只能消極地等待著。

【愛情運勢】有伴侶的你，彼此感情很甜蜜；沒伴侶的你，會有不錯的異性緣，可以好好把握。

【財富運勢】利多的消息讓你很心動，但卻不是很可靠。

天蠍座：高度的需要，只是帶來失望

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】這是一張情緒起伏很大的牌，對於一切你有強烈的渴求，希望立即的達到你要的效果，但卻總是不如意，讓情緒凌駕於理智，使得內心的風暴翻騰不已。

【愛情運勢】有伴侶的人，強烈覺得對方無法讓你滿意而感到失落；沒伴侶的人，似乎忘了感情除了慾望還有愛的成分。

【財富運勢】有爆發性的偏財運，但要見好就收。

射手座：往如重生般的，重大轉化

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】將會有重大的轉折等著你，雖然不見得是實際的事件，卻會讓你心境上有很大的轉變，這樣的改變對你是很具意義的。

【愛情運勢】有伴侶的你，會開始思考彼此的未來，或生活型態會有所改變；沒伴侶的你，會遇到你以前沒想到會有興趣的對象。

【財富運勢】適合做投機的投資，會有很銳利的眼光下好離手。

摩羯座：不得不做的動能，驅使你往前衝

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這是一個有著不得不做感受的時刻，沒有懷疑沒有疑惑，你就是知道這個時候該怎麼往前衝，沒有任何人能影響你，支持你的力量就是你自己。

【愛情運勢】有伴侶的人，兩人會有共同的目標一起往前邁進；沒伴侶的人，會遇到特別顯目的對象令你有追求的慾望。

【財富運勢】有新機會等待你去把握而獲得財富，或是工作上有新職位需要你去衝刺。

水瓶座：快狠準的行動力

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】本月有著來自四面八方的狀況要各個擊破！你有著極大的動力讓事情速戰速決地完成，雖然感覺像是打戰般的辛苦，卻也意外的讓你解決了很多以往沒解決的事情。

【愛情運勢】有伴侶的你，本月會跟伴侶一起完成某些事情而使得感情昇華；沒伴侶的你，有喜歡的對象不妨趁機表示你的愛意，會有成功的機會。

【財富運勢】有短期投資的偏財運，可以好好把握。

雙魚座：新的發現，回歸充電時期

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這是一個學習的好時機，暫時拋開以前的成見當個全新的你，會讓你學習到以前沒有想過的知識，雖然目前不會有立即的幫助，卻能讓你打開新的領域。

【愛情運勢】有伴侶的你，很理性的了解與伴侶之間的問題在哪，並不急著解決；沒伴侶的你，有著談天說地的親密的好朋友，但也只限於如此。

【財富運勢】沒有明顯的好財運，一切都還是未知數，但此週學習理財的知識能讓你後續看漲。

澤誼的人參青紅燈

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