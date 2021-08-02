▲用你喜歡的擁抱方式，來看你對感情的偏好！（圖／MF變型男提供，翻攝自Dazzling News網站）

【心理測驗】4種擁抱姿勢，你最喜歡哪一種？了解你對情感的偏好

擁抱是人類經由長期互動演化而來的親密行為，但每個人對於身體接觸有著不同程度的偏好與接受度，這有趣的好惡現象，也默默反應了你獨特的性格特質。這次，就從有趣的「擁抱測驗」一窺你的情感偏好。

看一眼下圖，請從中選出你最喜歡的擁抱方式？

#A.搭肩擁抱

如果你偏好這類擁抱形式，那很可能，你在談戀愛時，不是很容易愛上別人的一見鐘情型，相反的，你是「認識越久愛得越深」路線的人。談感情，你大多屬於被動方，你希望對方主動示好或是先給你訊息，你才會給出對等回應。而且即便你知道別人對你有好感，你也不會輕易洩露出你的真實感受，直到你倆有明確確認彼此心意與關係，你才會比較敢於表達出真實想法。

雖然有原則是好事，但對感情過度小心翼翼、過分理性的結果，有時候可能會因相處起來太過冷靜、沒有激情，而讓他人卻步而不敢有所作為，讓你們只能一直卡在朋友這一層關係，而無法突破曖昧晉升男女的位置。

#B.擁入懷擁抱

擁入懷式的擁抱，是一個非常親密且浪漫的抱法，跟其他三者比起來，這擁抱彷彿永以更多的情緒與愛意。第一眼就選擇這款擁抱的你，你是那種很容易因一見鐘情而很快踏入感情的人，嚮往浪漫電影般的熱戀悸動，談起感情來總是衝動有懷有熱情。

談起感情，總是奮不顧身敢於追愛的你，雖然激情與衝動的確是談戀愛的第一要素，但還是要建議你，在全身投入前，還是要稍微告訴還是要稍稍冷靜判斷一下，這火熱的情緒究竟是悸動還是衝動，才能讓你的感情關係走得更穩健踏實。

#C.背後擁抱

喜歡背後擁抱的人，在關係裡，你比較難相信別人或是信任對方，時常會點安全感缺乏的問題，對於關係總是小心翼翼，甚至對另一半也總是有點懷抱懷疑與保留態度。

因為你對感情一直懷有恐懼與疑慮，所以哪怕你遇到不錯的對象，也時常會因為你的放不開與多慮，讓蹉跎了原本可能成局的好桃花與機會。建議你，下次遇到心儀對象時，要多放膽去愛，不要因為過往的感情挫敗或情傷，而讓你對人卻步，多給機會與放開一些去認識，你會因此認識到不同的自己。

#D.面對面深擁

這擁抱可以說是最親密、身體零距離的抱法，這行為，通常會出現在兩位久未重逢的戀人再相逢時。選擇這款擁抱的你，你對愛情有著自己的一套想像，你甚至會幻想好未來對象的個性、長相、興趣、喜好⋯⋯等各種內外條件。

而當你真的遇到一個符合你期待的人出現，你就會主動出擊並想要趕緊擄獲他的心。但是過度在意那些自己設定條件與標準，很可能會讓你每次進入關係後，又很快感到失望或發現其實並沒有想像中那麼適合，這也讓你戀情很容易短命，時常很快交往卻又很快分手，這部分你可要多注意。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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