威力彩9.2億得主是你？財神保佑「3生肖」鈔票如雨！天天有錢進口袋

台灣彩券26日晚間開出第110059期威力彩獎號，不過頭獎仍未開出，已連34槓，本期頭獎獎金上看9.2億，今（29）日將開出。對此，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，近期有「3生肖」不僅運勢迎來大爆發，橫財泉湧、鈔票如雨，一起來看看你或者是身邊親友是否上榜了？

生肖牛

屬牛的人，勤勞努力，做事最能堅持，認定的事情九頭牛都拉不回來，近期鈔票如雨、橫財如泉湧，必能大富大貴，受到財神保佑，且好運連連，工作之餘應該更拓寬自己的交際圈，有利於尋求更多發財的機會，天天都有錢進自己口袋。

生肖馬

生肖馬能夠積極地面對困難，勇敢的迎接挑戰，不斷的努力，讓自身變得優秀。所以生活也會越來越好。近期鈔票如雨、橫財如泉湧，大富大貴，有望發家致富，變成大富豪。

生肖狗

屬狗的人，近期鈔票如雨、橫財如泉湧，非富即貴。因受「天青」吉星庇佑，屬狗人的運勢將會迎來大爆發，愛情事業甚至可以雙豐收，但是最讓人羨慕的莫過於他們的偏財運是好到離譜，做什麼事都能賺得盆滿鉢滿！（編輯：賴詠璿）

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