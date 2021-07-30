每日星座愛情運勢2021/8/2 本日伶俐星處女座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯A逆：情緒很容易有過大的起伏，一點小事情就能夠無限延伸大作文章也很容易影響到雙方的感情穩定度。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖五正：容易因為意見不合而吵架，誰對誰錯不是那麼重要，重要的是要了解彼此的想法與出發點，冷靜下來好好溝通雙方才能完結這個問題。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：可能會因為想要掩飾些什麼而選擇說謊，要小心被揭穿或是嚴重一點引起更大的衝突，還是不要鋌而走險喔！

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性。

獅子座－幸運數字：7 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：對感情的需求度比較高，也容易比較沒有安全感，需要情人花很多時間來哄，但也容易讓情人覺得無理取鬧，甚至很容易引發情緒口角。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔！

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：巧克力色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，能夠給予對方無微不至的照顧，平常就很溫柔的各位今天可能還能創造更多小驚喜唷！

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：暗紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

惡魔逆：可能會有些外在的誘惑讓各位很心動，但在犯規之前還是能夠及時拉回理智踩剎車，雖然還是會覺得心癢癢的，但能夠把持住才是正確的。

水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

隱者逆：對黏膩的情感關係感到厭煩，比較想要一個人靜靜的做些自己喜歡的事情，例如待在家裡耍廢也是種放鬆。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍七正：運用小聰明及耍些嘴皮子可能會讓雙方在問題發生時能夠暫時有點緩衝，但實際上不爭吵了問題卻也沒辦法獲得解決。