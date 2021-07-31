美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯六逆－可能會有些過去與現在不斷拉扯的畫面，想通後重心便會轉向未來。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎，不過如果可以想通好好把握現有的生活，反而是更好的喔！

工作：

這星期工作狀況不是很理想，也因為這樣心情不是非常美麗，建議不要太計較那些小問題，換個角度想想，把心情放輕鬆一點不要計較太多也是對自己好。

感情：

容易懷念起過去的一些小事情，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情囉！

金牛座：魔法師逆－許多美好的事情只是表象，要多觀察以免受騙上當。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們容易遇上許多美好的事情或是機會，表面上看起來好像很不錯，但如果各位可以冷靜仔細推敲可能會發現破綻百出，遇到好事的時候也要保持理性。

工作：

最近可能會看到很多美麗的投資或是賺錢機會，要小心是否妥當，很容易遇到裹著糖衣的毒藥。工作上也要小心是否有雙面人在身邊，表面上跟你很好卻背後捅你一刀喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們可要放亮眼睛喔！對方所給的甜糖或是承諾先不要急著照單全收，要先觀察看看是否有什麼異樣，以免日後傷身又傷心喔！

雙子座：惡魔正－容易陷入違反道德的事情，要留意不要做出事後會後悔的事情。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●●

整體：

雙子座的朋友們腦袋靈活，反應也很快，對於道德這塊的標準也跟別人不大一樣，這星期理智比較容易被慾望所遮蔽，建議行事之前還是三思吧！

工作：

工作上容易投機取巧，建議雙子座的朋友們如果想要動什麼手腳還是打消念頭吧！畢竟如果只是想著要抄捷徑會少了很多重要的步驟，這對整體工作來說可是弊大於利。

感情：

雙子座的朋友們這星期容易有意或是無意的捲入他人的感情事件，或是引起什麼桃色糾紛，這星期也容易陷入一些較為不道德的感情關係或是性關係，建議三思而後行。

巨蟹座：聖杯三逆－與朋友之間容易有隔閡或是溝通困難，內心感到孤單又無奈。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們可能會出現與他人溝通不良的狀況，與朋友之間也似乎隔了道無形的牆，讓巨蟹座的朋友們感覺較為孤單無助。

工作：

只要是不需要與他人做太多的聯繫溝通就還好。自己默默的將事情做完也不會出什麼亂子。但只要有接觸到與人息息相關的工作，可能就會略為不順遂。

感情：

要留意是否有第三者的出現，有可能是早已認識的朋友。溝通不良也是彼此之間的問題，不應該被忽略喔！

獅子座：塔逆－諸多累積的問題一次爆發令人招架不及，連喘息的空間也沒有。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●○○○○

整體：

獅子座的朋友們這星期可能會遭遇到一些長久累積的問題大爆發，但這些問題往往都不是憑空而來，而是因為之前造的因所結下的果。

工作：

容易遇上突發的問題，且情勢對獅子座的朋友們甚至偏於不利。遇到事情建議能夠理智一點，不要因為遇到挫折就感到失落，甚至放棄。

感情：

容易因為環境上的一些狀況或是累積以久的問題與對方爭吵，過於堅持自己固有的原則容易成為無理的固執，要注意彼此的溝通狀況喔！

處女座：金幣九正－耕耘後豐收的果實總是甜美，但是如果只是自己獨享可能會有點孤單。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們算是苦盡甘來，可以先緩和一下，享受自己之前耕耘的成果。但人際上可能稍嫌孤單了一點，不妨多跟他人分享自己的成果可能會好一點。

工作：

工作上可以稍微放鬆，要是平時有努力，這週就等著開花結果吧！要是有投資也可以嘗試看看喔！

感情：

雖然財運上沒有問題，但感情上卻稍嫌孤單，可能是比較自我的關係，喜歡自己沉浸在自己的世界裡而容易忽略對方。

天秤座：寶劍九正－用腦過度，思緒混亂的一週，心裡不舒服容易導致健康出問題。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

天秤座的朋友們對一切事情的顧慮本來就很多，這星期容易因為想太多造成思緒上的混亂，而連帶的失眠、焦慮…等狀況也有可能出現。

工作：

用腦過度導致情緒上的不舒坦，造成工作沒耐心，甚至對待他人有些暴躁。建議天秤座的朋友們能夠心平氣和一點，凡事往好的方面想喔！

感情：

過去的陰影或是回憶容易在這時候找上門，天秤座的朋友們千萬要懂得釋懷，畢竟過去已經成為過去，現在跟未來才是最重要的！

天蠍座：權杖四正－生活環境的一切都很穩定，沒有太大的變化，也有成家的可能。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們喜歡穩定的生活，不大喜歡生活中有什麼太大的變動，這星期生活週遭的環境都很穩定，生活中也不會有太大的變化，可以好好的規畫自己的未來。

工作：

工作上穩定，也很受他人肯定與支持，雖然沒有什麼開創性的舉動，但是能夠把原有的江山顧好，也不會被上司找麻煩，很順利的一週。

感情：

這星期天蠍座的朋友們可能會有想要成家的念頭，或是與對方的感情狀況很穩定，越來越像家人一樣，雖然少了點刺激，卻也有平凡幸福的感覺。

射手座：寶劍二正－面臨重大抉擇的一週，無論選擇哪個都必須割捨另一，要冷靜思考。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友這星期可能會面臨二選一的重大抉擇。無論是選擇哪個都因為必須放棄另一個而感到痛苦不堪，加上射手座的朋友們陷入自己思維的時候又是很固執的，比較難客觀判斷，可以聽看看比較有幫助的長輩們的建議。

工作：

面臨選擇時，必須仔細評估整個大局才能作決定，否則容易一步錯步步錯，要記得看遠一點，不要只顧著眼前的利益。

感情：

容易面臨艱難又具決定性的的選擇讓你無處可躲，就算感到痛苦也必須去面對與解決存在的問題。與對方溝通容易出現問題，容易發生口角或冷戰。

魔羯座：聖杯隨從逆－行為舉止不夠穩重，過度獻殷勤反而容易讓人覺得虛偽。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們在情緒上比較容易有失控的情況產生，也容易出現不夠穩重的舉止令人覺得虛偽或是不夠成熟。

工作：

感性容易戰勝理性的一週，工作上容易出現溝通問題或是根本就沒有那份心把事情做好。也有可能會把情緒帶到工作上而讓工作進度有點落後。

感情：

桃花運雖然不錯，但對每個異性都好，容易淪為濫情，小心將真正好的對象嚇跑囉！有情人的人容易因為情緒化而影響到對方，要多加留意喔！

水瓶座：寶劍騎士逆－容易禍從口出，也很難理性客觀的做出分析與判斷，需要多加留意。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期思緒並不是很清楚，頭腦容易因為一點小事情就塞車，又加上本來就容易情緒化，情緒容易煩躁。這時候要小心千萬不要以言語中傷無辜的人喔！

工作：

這星期比較容易在工作上碰釘子，大部分原因是自己沒做好功課，卻容易把錯推給同事，整體狀況比較不理性，需要多冷靜一下再做決定。

感情：

由於與他人之間的溝通也容易產生問題，情緒來的時候容易口不擇言，小心中傷了對方，等到發現之後已經來不及了唷！

雙魚座：吊人正－可能會經過一段過渡時期，要以犧牲奉獻的精神來正面面對挑戰。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們可能會面臨一些生活中的挑戰或是不公平的待遇等等，但心情上如果可以順應生活，好好的正面面對問題，結果可能會比想像中的好。

工作：

可以為了自己遠大的目標與理想去犧牲現有的一些利益或是權利等，只求為了以後而鋪路，現在的瓶頸只是個過渡期，只要撐過去就會有更好的結果等待各位。

感情：

雙魚座的朋友們這星期可能跟對方的相處會有些誤會或是遇到問題可能也不想多做解釋，如果對方很任性也是會先忍著，過了就算了，但是還是不可以把對方寵得無法無天喔！