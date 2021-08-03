盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

看看自己的生日，對照下列的表格找到自身對應的盧恩符文

接著我們依序來介紹每個符文所代表的職涯發展與天賦

Fehu | 06/29-07/13 |

業務、顧問、銷售相關領域都相當適合Fehu，以人為連結的方式，會是Fehu很重要的特質，與人相處才有辦法利他、成就他人，而不是專注在自己的生活與領域中，對於Fehu來說是很特別也很重要的，本身Fehu是閒不下來的性格，多一點時間去與人交流，可以趁此拓展出全新的生命藍圖，不僅僅侷限在原有的生命環境當中。

Uruz | 07/14-07/28 |

訓獸師、運動員、人事管理等是Uruz很好發揮的領域，在Uruz身上可以看到身為一位轉變者的身影，在許多行業別中Uruz都如同一位先鋒，去開拓、創新，把前面最艱難的考驗給一一解決，本身擁有扭轉乾坤的能力，在危機處理的能力是相對比較優秀的，也因為擁有優異的能力，導致自身容易過度堅持自己的想法，而忽略了旁人給予的建議與方向，容易導致翻船的結果出現。

Thurisaz | 07/29-08/12 |

各類領導者、政治家、企業家等都相當適合Thurisaz發揮，Thurisaz是一個相當有領導風範的符文，在團體中很能夠集結大家的意見與論點，不會因為不同的立場而忽略了自己該做的事情，如何訓練自己成為領導者，這點是需要扎實的學習與淬煉，檢視每個細節，在不同面向的處理，帶人之前，得先將他人的心給帶住，否則過度的強壓自己的想法給他人，只會增加雙方的不悅感罷了。

Ansuz | 08/13-08/28 |

講師、主持人、公關等，需要透過語言表達與人相處的行業別，會是Ansuz很能發揮長才的領域，透過溝通、表達，把許多訊息傳遞出去，有些時候儼然化身為導師的角色進行解惑，在Ansuz身上都是相當正常的一件事，不需要侷限自己的什麼行業領域上，但要知道自己的天賦在什麼地方，藉此透過與生俱來的禮物，好好發揮屬於自身的特質。

Raido | 08/29-09/12 |

旅行業、司機、業務等，需要在不同環境移動的行業別，都相當適合Raido，對於新奇有趣的事物，Raido都會想去瞭解、接觸，但非常不喜歡一成不變的生活環境，對於過於穩定的職涯發展，反而讓Raido會產生抗拒，善用自己喜歡到處旅遊或接觸他人的特質，與人相處時才能發現，自己就是那個媒介、橋梁。

Kenaz | 09/13-09/27 |

文字工作者、研究者、發明家都非常適合Kenaz，對於專業上的投入與熱忱，相信在Kenaz身上可以看得一覽無遺，或許本身的喜好或對於研究的狂熱，總能夠從Kenaz的眼神中看見那份熾熱的神情，對於Kenaz最重要的事情是，如何走入人群，在生活中可以投入屬於自己的空間，但別忘了與人相處，才能發揮出更多的空間與餘力。

Gebo | 09/28-10/12 |

仲介、合夥人、人力資源等方面工作，都相當適合Gebo，對於彼此之間的合作關係，無論同心協力還是各方給予彼此扶持，其實在Gebo身上可以看到互補關係，本身就非常容易察覺他人的需求，高配合度的Gebo也欣然願意付出，彼此之間在職場上的發揮可以說如虎添翼的給彼此加分，對於獨立完成工作項目，Gebo反而會有些心有餘而力不足的狀況發生，需要特別留意。

Wunjo | 10/13-10/27 |

領導者、管理、顧問以上這些類型工作都相當適合，在Wunjo身上可以看到獨到的管理能力與領導人特質，然而經過不同的環境經歷、學習，對於事情處理是比較有系統的，這套系統會是專屬用於Wunjo身上，訂定一個目標、方向，Wunjo是非常有能力與執行力去完成；當前若沒有一個明確的藍圖，可以試著檢視過去的生活，調適當前的腳步，進而規劃自己的未來。

Hagalaz | 10/28-11/12 |

業務、廣告傳媒、建築等，以上的行業別都與快速與重新建構有關，沒有破壞就沒有重生，在不同的面向中可以瞭解到，業務是需要快速的與人連結、交流，廣告傳媒則需要許多巧思與創新，讓生活可以不斷享有精彩，建築業較為特別，它得先瞭解整個狀況，在破壞後的重生象徵，房子是每個人的歸屬與休憩的環境，透過Hagalaz會更明白自己如何在這些變化中，找到屬於自己的定位與價值，而不是無止盡的在破壞中尋求庇佑。

Nauthiz | 11/13-11/27 |

研究員、出版業、哲學家等，在Nauthiz身上可以看見的是不喜歡變動，選擇較為傳統的領域，在內心中會有一定的安全感，對於太多變化性的工作，反而會讓自己有些不知所措，專心一意的投入在自己喜好的事物上，連結過去的能量與當前的變化，會是Nauthiz很重要的課題，停滯久了也會需要改革，時間點在於自己的養分有沒有填補到位。

Isa | 11/28-12/12 |

芳療師、美容師、化妝師等，Isa是所有盧恩符文中代表最細膩的，也因為擁有敏銳的觀察能力，對於美感、對於他人的感受，可以有更多的同理心，往往會把對方的感受放在最前面，也因為這些的特質，導致Isa與人之間的連結，會讓對方倍感安心與信任，透過專業上的輔助，進而拉近與他人心靈之間的距離。

Jera | 12/13-12/27 |

法官、律師、檢察官等，對於法條相關、規範相關的領域，都相當適合Jera去發展，加上本身善於溝通、協調，對於彼此之間的距離又懂得拿捏，在表達上擁有一定程度的能力，促使Jera在與法律相關的領域中，能夠展露自己的一片天地。

Eihwaz | 12/28-01/12 |

靈性導師、顧問、生命禮儀等，對生命有不同的見解與感觸，也因為不同的感受體悟，造就了Eihwaz自身對於職涯就與常人的認知有所不一，反而可以從更宏觀的角度去思量、看待，本身對於生命也好、性靈也好，都有足夠的敏銳度，所謂的提升，也涵蓋了如何把這些靈性回歸到生活的本質中，中間的銜接與引領，儼然成為重要的環節。

Perthro | 01/13-01/27 |

占卜師、占星師、八大行業等，對於許多神秘職業來說都相當適合Perthro，本身帶有相當濃烈的神秘色彩，那份若即若離的感覺，雖然沒有刻意營造，卻也足以讓身旁的人被迷得神昏顛倒，加上本身對於神祕學相關領域有所天賦、涉略，以及與人之間的距離感儼然而生。

Elhaz | 01/28-02/12 |

社工、傳產、老師等，與人互動或接觸傳統領域的行業別，都是相當適合Elhaz的能量走向，本身的觀念並非守舊，而是比較能接受傳統文化的理念，亦能透過自己的過程、經歷，轉化成為屬於自己的生命藍圖，開創出全新的可能性，或許舊有模式、思維有它們獨到的地方，相信Elhaz也可以整合出屬於自己的一片天空出來。

Sowilo | 02/13-02/26 |

導遊、創業、嬰幼兒相關產業都相當適合，從對生命充滿著熱忱、好奇，甚至到與天真無邪的孩童有所連結，在本質上都與Sowilo有很深的關聯性，Sowilo本身就是個正能量的代表，強的感染力是自己最大的利器，如何用這樣的力量去影響、渲染身邊的人們，這是Sowilo每天都在做的事情，生命如此珍貴，又為什麼要愁眉苦臉的呢？

Tiwaz | 02/27-03/13 |

軍警、消防員、安管等，對於Tiwaz而言是非常願意站在第一線面對挑戰的，而這些行業別不僅衝當第一線，還願意為他人付出、犧牲奉獻等等，這樣的情操精神，如同戰神守衛著家園，那份無所畏懼的精神，深深烙印旁人的腦海當中，只要有機會可以保護他人，Tiwaz便有機會敞開自己的極限潛能，對面各方挑戰毫不畏懼。

Berkanan | 03/14-03/30 |

幼保教育人員、演說家、諮商協調者等都相當適合在Berkanan發展，自身擁有著非常大的包容與寬恕的心，面對各方的輿論指教都可以心平氣和的概括承受，同時也可以給予身旁需要協助的朋友們，適當的幫助，不僅成生命上可以依靠上的對象，也是心靈上不可或缺的角色，如同母親的角色一般，可以細心呵護、照顧，也能夠在適當的時機點給予適當的方向。

Ehwaz | 03/31-04/13 |

導遊、運動員、自然相關工作人員，戶外類型的相關工作，對於Ehwaz本身都蠻容易上手的，加上自己對於戶外的喜好，很能夠在短時間內去銜接上，因自己滿滿的活力與對生態的好奇心，在上述的工作範疇都蠻符合Ehwaz的能量走向，停下腳步在同一個地方駐留，反而會讓Ehwaz顯得無趣，別忘了自己時時刻刻對生命的態度保有著好奇心，才有更多的熱情渲染給身旁的人。

Mannaz | 04/14-04/28 |

外交官、心理學家、諮商師等，Mannaz懂得察覺人性的變化，每個微妙的細節都逃不出Mannaz的眼睛，然而如何與人拉近距離，這也考驗著Mannaz自己的能力，當自身多一點同理心時，許多人的問題都可以迎刃而解，每個人都想要被認同、接受，而自己本身有沒有做到接納、傾聽，在與人的連結上可以很容易、快速的檢視到這件事情。

Laguz | 04/29-05/13 |

藝術家、治療師、海洋相關產業，在盧恩符文中，Laguz是屬於水的代表，跟水元素有所關連的產業都可以去接觸、學習，相較於不同的符文特質來說，Laguz最能洞悉心理、心靈的感受，那股從內心最純粹的療癒力，自然而然對方懂得放鬆，在沒有壓力的情況下，能很泰然的交流。

Ingwaz | 05/14-05/28 |

神職人員、傳教士、知識傳播者等等，在Ingwaz身上可以看到很多傳遞、分享的天賦，Ingwaz擁有一個很願意與人分享的特質，凡是有利於他人的事情，Ingwaz都會大方的和對方說明，加上本身對於神學領域有一定的投入，在分享許多生命的點滴過程，有著與他人不同的力量與厚度，所談論的觀點與切入面，都能非常精準的在事情本質上。

Othala | 05/29-06/13 |

房地產、園丁、管家等與土地有關聯的行業別，都是Othala非常合適的工作範疇，本身對於土地的能量較為敏銳，穩紮穩打的方式學習、精進，都是Othala必須要經歷的，從基礎開始訓練的同時，也要將自己的視野高度放大，別因為當前環境因素而影響了自身格局發展，沒有任何人可以侷限自己，只有自己侷限了自己的可能性。

Dagaz | 06/14-06/28 |

思想家、創業工作者等對於夢想、生命藍圖等需要足夠大的衝勁，生活本來就有許多雜亂無章的事件影響著，Dagaz本身又該如何堅持到底，對於這樣的天賦是需要好好培養、照料，有夢想也需要去實踐，花些心力在提升自我，即便有著很不錯的運氣，也需要努力不懈的意志力和精神。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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