農曆7月鬼門開運勢爆棚！「4生肖」財運旺炸又有貴人　屬羊升職加薪樣樣來

再過幾天就將進入一年一度的「鬼月」，今年鬼門開的日子正好是8月8日父親節，究竟有哪些生肖能擁有超強好運呢？近日專攻命理、生肖的搜狐號《每日運勢風水》專欄就分析，「4生肖」在農曆7月開始將迎來運勢高潮，不僅財運旺炸，還會遇到很多貴人。

生肖豬

生肖豬在農曆7月可以逢凶化吉，就是因為貴人發揮了關鍵作用，他們的事業發展業會開始變得如意，且貴人也一個接一個到來，可以樹立起自信心，更能圓圓滿滿的成功，將過上有成就感的好日子。

生肖牛

農曆7月裡，他們沒有什麼小人，貴人倒是接二連三到來，讓他們得心應手、事事順利，在更加樂觀的狀態中風生水起，而且自己還不會擔心缺錢花，因為這段時間家人會給自己資助，能緩解手頭困難。

生肖虎

今年農曆7月他們狀態頗佳，在財運好轉的同時，貴人也一個接一個，他們的生活開始樂觀起來，萬事沒有後顧之憂，烏雲散去就看到了彩虹。

生肖羊

農曆7月對羊兒來說更是一個飛黃騰達的階段，自己擁有很好的機遇，更能在良好的狀態中登高望遠，錢賺到了手，更能讓自己升職加薪，農曆7月的成功是因為沒有什麼小人的影響，而多的是貴人。（編輯：許苡晴）

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