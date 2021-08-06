每日星座愛情運勢2021/8/7 本日主見星雙魚座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間一起溝通調整，畢竟積累久了可能就成為自然，需要雙方都努力才有辦法轉變。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：可能跟對方有溝通不良或是意見不合的狀況，沒辦法在同件事情達到共識，心情也大受影響，情緒容易暴躁。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：深棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情或甚至是別人上，雖不至於做出太逾矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：跟情人之間話題很多，也會想一起去嘗試一些比較新穎的科技產品或是去些沒去過的地方走走。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：比較在意兩個人心靈的交流，喜歡靜態的約會活動，就算沒有激情的交流也能夠感到很滿足。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：平常能夠把情人哄得服服貼貼的，今天卻比較嘴笨，容易說什麼錯什麼，也容易因為賣弄自己的優點而弄巧成拙。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：海水藍

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。