每日星座愛情運勢2021/8/8 本日甜蜜星處女座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也會想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○○

聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定平順就能感到幸福，對待對方也非常實在不吝嗇，兩人相處如同家人般親密喔！

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：感情中跟情人可以甜甜蜜蜜，能夠互相信賴彼此，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：很容易因為自己自信心不足而打翻醋罈子，對情人莫名的掌控力也會讓對方窒息，可能會有關鍵爭吵的發生。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：可可棕

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：情緒上有點優柔寡斷，在愛情方面也很容易陷入一種模糊不清的地帶，尤其是身處曖昧的朋友們也會因為這樣反覆思索猜探對方的心意。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情不想要跟情人黏在一起。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。