鬼門開財運大爆發！「5星座」運勢旺、快速進財　處女業績蒸蒸日上

今（2021）年的國曆8月8日，為農曆7月1日「鬼門開」，隨著「鬼月」將近，網路上也開始瘋傳許多禁忌須遵受，就怕一不小心誤犯，恐觸霉頭或招來厄運。不過，清水孟國際塔羅「小孟老師」昨（4）日晚間在臉書透露，有「5星座」鬼門一開財運大開，一起來看看你是否也上榜了吧！

TOP5巨蟹座：人際偏財，財庫止跌回升

太陽與水星鬼月落入巨蟹座二宮財帛宮，顯示你鬼月偏財運驚人，再加上天王星加速移入你的朋友宮，因此朋友或周圍的人若推薦你一些投資標的都會賺錢，財庫可以止跌回升。

TOP4處女座：正財提升，績效滿分

鬼門一開處女座立即看見火星移入元辰宮，顯示處女座績效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會，除此之外鬼門大開你的轉職運也會大開，想要轉職的朋友可以盡快尋找，說不定會找到不錯的工作機會。

TOP3金牛座：發揮魅力，動感迷人

金星落入金牛座的偏財機運宮，顯示金牛座在鬼月特別迷人，鬼門一開金星能量加速拉抬你的財運，讓你外在特別吸引人，鬼月桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。

TOP2牡羊座：偏財大旺，快速進財

鬼門開第一天太陽水星加速進入牡羊座的偏財宮，顯示牡羊座有財運噴發，快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高，但本命凱龍星逆行，容易財來財去，建議財富最好找他人保管。

TOP1雙子座：土地增值，偏財桃花

金星在房產宮與偏財投資宮位綻放光芒，顯示鬼月想要投資房地產的人千萬不要害怕鬼月習俗，如果可以趁著鬼月來臨說不定能議論到很划算的房子，假如你有一些多餘的資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子，另外你的鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅，都是不錯的選擇，遊玩後鬼月財運大噴發。（編輯：賴詠璿）

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