美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，要多加注意。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們周遭的環境，容易出現一些不可控制的未知變數，讓原本穩定的生活產生一些改變，改變不一定是好是壞，但對原本的生活一定造成某些程度上的影響喔！

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫，不妨將改變當作是往上的推力，如果能好好運用說不定會比現在更好。

感情：

環境中的一些小變化容易使兩個人的想法改變，溝通不來容易引起感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況

金牛座：金幣六逆－當心財務狀況失衡，也要注意人事方面的變動，需要調整心情面對。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們得留意財務狀況，由於交際應酬較多，容易造成財務狀況的失衡，建議金牛座的朋友們在掏出鈔票前請先秤秤自己的荷包吧！

工作：

工作環境也許會有人事上的變動，要重新適應與調整。財務上容易有多餘的支出必須多加留意，別讓收入與支出失衡。如果有人提議投資之類的，可以先保守評估，不要貿然就點頭喔！

感情：

在對方面前不要打腫臉充胖子，假裝自己很堅強很厲害。該示弱的時候千萬不要逞強、千萬不要只出一張嘴，開了一堆空頭支票，小心無法兌現。

雙子座：金幣騎士逆－無法集中注意力，且過於重視物質容易讓人際、生活變調。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們平常是沒有什麼太現實的想法，比較隨心所欲的感覺，但這星期卻比較容易淪為太現實或是不懂得變通，財務方面也要多加留意。

工作：

懂得規畫錢財更勝於埋頭苦賺。建議雙子魚座的朋友們，與其一直加班賺錢或是兼差賺額外的零用錢，不如花點心思分配自己每個月的收入來節流喔！

感情：

容易因為生活現實層面而令人覺得過於重視物質或錢財，也令對方感到不舒服，甚至有點受傷。提醒雙子座的朋友們，人跟金錢是不能拿來相比的，要多留意對方的感受喔！

巨蟹座：聖杯五逆－容易受過去的創傷影響，甚至可能會影響到生活層面要多加留意

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這週會比較感性，甚至是有點鑽牛角尖，想起過往的創傷，而會在情緒上較為不穩定。要注意這樣的情況可能會影響到生活上的一些事情，還是不要太過於拘泥於以往的事情喔。

工作：

巨蟹座的朋友們這星期較適合自己獨立作業，因為情緒上可能會令人覺得稍微孤僻了一些，不想要去跟他人嘻嘻哈哈的就自己安靜的做事情吧！

感情：

過去就讓他過去吧，就把不好的回憶當作是一場教訓，不要再同樣犯錯就好了。這星期也要留意情感上的表達方式，容易因為表達錯誤而引起不必要的誤會。

獅子座：寶劍A正－思緒清晰有條理的一週，也富有行動力，但要避免言語過度犀利。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友們這個星期頭腦是非常清楚的，對於每件事情都能夠做出準確的分析。獅子座的朋友們這星期不但有思考能力，也有行動力，容易有好機會要好好把握。

工作：

這週獅子座的朋友們思路清晰，也很冷靜不會受他人影響。在工作上是如魚得水，只是過於重視原則容易得罪他人，要多加留意喔！

感情：

這星期獅子座的朋友們在感情上雖然能夠彼此溝通，但提醒各位在說話的時候還是要委婉一點，不要因為急於表達而不小心用言語刺傷對方喔！

處女座：節制正－自我提升意識強烈，處理事情很有原則，可以趁這機會多充實自己。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

處女座的朋友們這星期自我提升的意識會忽然變得強烈，這是好事，可以藉由這機會多多充實自己喔！

工作：

這星期處女座的朋友們只要懂得運用原則與專業素養，在工作上是非常順利的。對於管理經營而言，也是一個不錯的星期喔！

感情：

這星期處女座的朋友們在感情上與對方溝通順暢和諧，也會很體貼對方，是個善解人意的好情人，對於不該做的事情也都會保持距離。精神與實質的結合良好，總之是非常和諧的一週喔！

天秤座：權杖九逆－計畫可能延宕，或是原本害怕的事情發生了，有威脅感的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期可能會面臨到計畫延宕，或是一些原本在擔心的事情發生了，建議要多多注意，尤其是隱藏中的小人，要特加防範。

工作：

工作進度容易遭延誤，進而影響到整個工作團隊，一些之前原本死守著不肯面對的爛攤子，也因為要結算了而必須去面對。職位上要留意是否有可能被他人所取代。

感情：

感情上容易因為周遭環境不順遂而與另一半爭吵，但建議天秤座的朋友們要多想想，不要把怒氣都遷到對方頭上喔，如何在最短的時間內解決問題才是當務之急，一味的遷怒只會讓事情越來越糟糕

天蠍座：金幣四逆－要隨時留意自己金錢的去向，小心因為一時失控導致收支失衡。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們在情緒上容易感到不安，而且容易因為一時的衝動導致荷包大失血，所以一定要確實的紀錄自己金錢的去向。

工作：

這星期天蠍座的朋友們很容易在工作上遇到瓶頸，或是真的打不起精神好好做事，導致工作進度拖延等，容易影響到自己的工作地位喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上較為平淡，可能會因為用錢觀念不同或是有些想法沒辦法溝通而爭吵，建議別太固執，各退一步海闊天空。

射手座：權杖A正－這星期行動力滿滿，適合開發新業務，人際關係很旺，要好好利用。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●●

整體：

射手座的朋友們這星期有著很大的衝勁與活力，貴人運也會因為積極正面而提升，如果有什麼新的想法可以努力去實踐，憑著積極度會事半功倍喔！

工作：

這星期在工作充滿熱忱與想法，就算是個小職員也會將自己的份內工作做好，甚至有更進步的空間。如果是計畫型的工作也能夠有新的想法與突破。

感情：

這星期與情人維繫甜蜜熱情的愛情，單身的朋友們這星期也有機會遇到不錯的對象，也能夠提起勇氣去主動認識了解對方喔！

魔羯座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生容易應付不來，要記得保持冷靜。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔！

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議魔羯座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力，感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議魔羯座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

水瓶座：金幣三逆－不要因為愛面子而不懂裝懂，如果牽扯到專業的事情會有點危險。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們容易因為面子而容易逞強，要留意的是如果牽扯到比較專業的問題可能就不能耍耍嘴皮子就沒事，可是要為自己說的話負責。

工作：

這星期水瓶座的朋友們容易因為技術不足或是專業不足的原因導致工作上的失敗，要留意不要隨意聽取不夠專業的人士意見，這樣反而有害無益。

感情：

工作不順遂或是環境不良容易引起情緒上的不穩定，要多加留意不要遷怒到對方身上喔！這星期人際關係上也要為自己把關，不要盡結交些對自己沒有幫助的朋友。

雙魚座：聖杯女王正－脾氣溫和善解人意，情感較為豐富，人際關係也很好的一週。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期雙魚座的朋友們待人處事都是很溫和有禮，也很有同理心，可以站在他人的角度著想，人際關係也非常不錯唷！

工作：

這星期有可能會遇上年長一點的女性貴人，或是有可能自己有多的能力可以去照顧其他同事，要多加注意工作場合有沒有這種人喔！

感情：

由於這星期感情比較豐富，戀愛中的雙魚座朋友們當然是很順利甜蜜的，彷彿沉浸在初戀的小貓兒，幸福滿分，能夠好好的照顧對方，也感受到對方相對的回報喔！