【圖像占卜】你「遇見真愛」的條件是什麼？

這是塔羅牌的權杖7，權杖7是一張努力的牌，在面對真愛的路上，我們受傷療傷再度相信自己，勇敢面對自己想要的是什麼，這就是權杖7的精神，讓我們來看看面對你的真愛，你需要解鎖什麼條件吧！

A地球

B安妮

C山山

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A地球 寶劍皇后＋聖杯5：對自己有自信且信任他人

你是一個理性跟感性兼具的人，可是在外界的角度中，你是一個很有能力且對自己嚴格的人，所以你會偷偷收起來自己感性那面，不希望自己是柔弱的，甚至在需要幫忙的時候，你也會一肩扛起所有的責任，所以在面對真愛這件事，你要學會把責任丟出去，不要凡事都希望自己處理，多相信他人一點，你會看見自己的改變，也能擴大自己的交友圈。不過選到這組的朋友，在你的原生家庭給你的鼓勵不多，所以相對你會對自己沒有自信，所以從現在開始相信自己，把自己打扮成自己喜歡的樣子，偶爾託付一點責任給他人，相信他人多一點，真愛就離你不遠了。

B安妮 權杖皇后＋金幣5：相信自己的價值，讓別人來疼你

這組的牌就是女強人的狀態，對於自己想做的任何事情都會努力到底，甚至在感情的面向也是，只要是自己想要，都會很努力跟拚命，可是有時候少了一點可以溝通的彈性，以及選這組牌的朋友，你們會覺得人生就是要努力才有價值，所以你的真愛條件就是讓別人來多疼你一些、多愛你一些，而不是自己單純只當付出那方，以及不過度擔心未來，享受被愛的感覺，相信自己的存在就是有價值，這樣真愛才會真正被你吸引到。

C山山 金幣皇后＋權杖5：學會說出自己真實的看法

你的本質很善良，不喜歡爭奪，也是一位好好小姐，不過這樣的你，內心對於很多事情是有想法的，而且你不喜歡拒絕別人，每次拒絕別人內心都會有愧疚感，可是你真正要學會的就是說出自己的看法，溫柔說出自己的訴求，學會拒絕你不想要的事情，不然善良的你容易在愛情中被利用，所以做出內心真實的自己吧，真實的你很有魅力的，你的真愛會接受你內在真實的樣子，不會讓你一直委屈的付出自己。

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