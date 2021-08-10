【盧恩符文占卜】危機就是轉機！測你當前的生活會有什麼轉變？

▲從中憑直覺挑選一個盧恩符文來看看，當前有什麼信息，是盧恩符文想和我們分享的。（圖／秉麟提供）

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹「屬於自己的本命符文」，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

每個人心中都有一個盧恩符文，每個符文都代表著不同的力量，讓我們放輕鬆，深呼吸一下好好來看看當下哪個符文最有感覺、最有共鳴，從中憑直覺挑選一個盧恩符文來看看，當前有什麼信息，是盧恩符文想和我們分享的。

選項I.Dagaz | 06/14-06/28 |

當前所有不好的事情正在翻轉著，千萬別心灰意冷，要相信事情的轉機即將發生，現階段可以先讓自己做足準備，面對接下來翻轉後更精彩的生活，低潮或衝突已經經歷過，別再讓自己陷入過往的不愉快裏頭，當前下定決心向前邁進，生活才會有新的契機出現。

選項II.Ansuz | 08/13-08/28 |

重新檢視生活的根本信念，或許當前身旁有許多三觀不合，需要大量的溝通、對談，甚至在協調上會與人之間產生很大的拉鋸，溝通時請記得跳脫自己的視角、認知，否則容易陷入先入為主的僵局裏頭。

選項III.Eihwaz | 12/28-01/12 |

花一些時間讓自己好好想想思索、沉澱，當前並不是需要急著去做任何的展現、突破，而是在大環境的洗禮下，能否記得當初最堅定的信念與自我價值，或許在人事物的變動下，我們會因此有些變化、成長，而起初的信念便是支撐自己不斷前進的根本。

選項VI.Laguz | 04/29-05/13 |

當前在情緒上的起伏會稍微比過往多一些、明顯一點，可以給自己一些時間、空間好好釐清這些情緒出現的原因，反而別因為受到情緒的變動而影響了自己原有的規劃與安排，眼前的情緒是一種相當有幫助的提醒，讓自己可以好好放慢腳步來思量，眼前所遇到的哪些生活課題。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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