每日星座愛情運勢2021/8/10 本日智多星牡羊座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：能夠用幽默機智的口才跟反應來逗情人開心，但主見比較強，會希望對方照著自己的意思走。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯七正：對愛情可能會保有公主式浪漫的幻想，但這也是弱點所在，很容易被有心人士所利用，要多注意自己所得到的甜頭背後是不是有什麼目的。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：巧克力色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感太過敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，這樣只會引發更多爭執點，還是謹慎一點吧！

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，如果真的沒辦法再挽回也要給予祝福。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍六正：對這段關係可能會有不同的想法或是安排，如計畫的話一切終將會往好的地方走，但自己也要堅持下去喔！

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

惡魔逆：外來的影響總是特別誘人，但自己會知道如何抵擋誘惑，雖然很難拒絕但怕麻煩的話也只好忍住就過了。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖八正：對於兩人之間的關係有非常大的期許，也會想些樂子來一起進行，不但增進新鮮感，也有更多了解對方的機會。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：明知道問題就橫在那邊卻也不想去面對，一味逃避並不會讓問題消失，反而可能隨著時間過去越來越嚴重。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中可能會有些問題一直存在著，或是有什麼事情隱瞞著對方害怕被發現，這些都是潛在的危險，自己要多注意。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，今天也比較想要一個人做些自己的事情不想要跟情人黏在一起。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：兩人爭論不休的話題總算暫時告個段落，但其實也沒有達到共識，只是彼此很識相的暫時不再去提起這個話題。