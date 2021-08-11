大富之命是你？8月財運一路飆漲！「3生肖」金錢無憂　屬猴人一夜暴富

今（2021）年不知不覺已經進入下半年，若上半年運勢一直沒起色也先別灰心，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《茜茜生肖星象館》近日分享，有「3生肖」未來一個月運勢極旺，財運一路飆漲，做什麼都賺錢，讓身旁人羨慕不已，一起來看看你或者家人是否上榜？

生肖馬

屬馬的人，未來一個月事業飛黃騰達，財運滾滾來，身邊的機會頗多，找到了發家致富的門路，事業風生水起，必定過上金錢無憂的日子，大財臨頭，同時福星高照。

生肖猴

屬猴的人，未來一個月事業飛黃騰達，財運滾滾而來，定能一夜暴富，再加上有很多得財的機會，有望成為人上人，富貴盈門。同時遇到了天德貴人和月德貴人，形成日月合照的命局。如果能在工作中表現出色和足夠的忠誠，他們就能過上富裕美好的生活。

生肖豬

生肖屬豬人在未來一個月「印星」助力，事業發展的根基會更加穩固，使屬豬人有更多的精力開拓新的業務。屬豬人身邊貴人常在左右，經營有方，事業有很大的潛力可挖。屬豬人樂觀憨厚，對待事業工作認真負責，他們善於經商，有很好的財運。8月底財源廣泛，屬豬人只要努力，必會在事業上不斷崛起，未來大富之命。（編輯：賴詠璿）

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