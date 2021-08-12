威力彩衝高15億！命理老師曝「4星座」偏財運旺　加碼曝光財神方位和好運時辰

9日晚上開獎的第110063期頭獎未開出，使得連摃期數來到38期，這也是自第三屆以來排名第5長的期間。下期將於明日開獎，台彩表示，預估銷售新台幣6億元，頭獎累積金額上看15億元。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師今早在臉書分析，「4星座」偏財運旺，並加碼曝光「好運時辰」。

Top4：獅子座

太陽仍舊駐守獅子座的本命宮位，顯示獅子座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想紅色的花朵或火羅果，或吃個紅色食物再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top3：金牛座

天王星加速進入金牛座的本命宮，加上金星入偏財宮，顯示金牛座在偏財運方面能一飛衝天，建議下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2：巨蠍座

太陽壟罩巨蟹座的財帛投資宮位，顯示巨蟹座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時更加有靈感，太陽壟罩財帛宮也象徵金黃色，建議多穿金色衣服，能引進財運與自身財氣。

Top1：處女座

水星、金星、火星加速移入處女座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀處女的財寶庫，建議你們在下注前用紅包袋畫上三個星星，然後在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管與紅包袋的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

此外，小孟老師也加碼透露，開運財神方位在「正南方」（建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注），而好運時辰則是「早上7點至下午1點」以及「傍晚5點至7點」。（編輯：許苡晴）

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