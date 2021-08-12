農曆鬼月禁忌大公開！「5星座」7月易撞鬼卡到陰　摩羯與好兄弟「連線」機率高

農曆七月初一是俗稱的「鬼月」，而今（2021）年鬼門開的日子，正好是8月8日父親節，許多專家除了提醒各大禁忌與注意事項外，也有命理師分析十二星座的運勢。「清水孟國際塔羅」小孟老師就點名「5星座」鬼月容易「撞鬼」，尤其榜首卡到陰的機率相當高。

第五名、雙魚座

雙魚座的第六感非常強，感應能力在12星座中是數一數二的，個性又愛湊熱鬧、愛趴趴走，在農曆七月也容易招惹好兄弟上門，發生靈異事件的機率相當高，而且雙魚座很敏感，只要有一點風吹草動，自己就會很緊張，自己嚇自己超焦慮！建議在農曆七月還是乖乖的生活吧！平淡一點沒有不好，冒險的事還是少做為妙，如有不舒服的地方，回到家可以使用粗鹽洗淨身體，幫助自己達到淨化效果，放鬆身心。

第四名、摩羯座

摩羯座靈性非常強，很容易接收到好兄弟的頻率，在農曆七月與好兄弟「連線」機會很高，建議半夜沒事不要亂跑，出入公共場所最好要挑選人多、人氣旺盛的地方，不要去人煙稀少的地方，平時要多運動調整好作息，讓自己可以早睡早起，養足精神，磁場自然好，卡到陰機率自然就會下降了。

第三名、射手座

射手座很愛自由和冒險，喜歡外出旅行出國遊玩，而且神經大條的射手對於一些鬼神禁忌通常都不是很在乎，也不講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到一堆但自己都不知道，等到自己有感覺時，通常都已經被卡很久了，農曆七月招惹好兄弟的機會更是提高。建議出門在外，可以準備艾草淨化磁場，若要出國請了解當地民俗風情，入住飯店要謹慎挑選，要選評價好口碑佳的，千萬不要貪小便宜選擇不知名的民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第二名、水瓶座

水瓶座天生是好奇寶寶，對新鮮的事物很好奇，往往也會做出一些脫序行為，水瓶座有著怪咖的個性，好奇愛玩又害怕，往往不經意得罪了鬼神卻還不知道，被好兄弟卡到惡整機會很高。建議水瓶座的朋友，有時好奇心反而會殺死一隻貓，在鬼月還是持有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的個性，避免好兄弟騷擾。

第一名、天蠍座

天蠍座的感應力很強，在個性方面自己也很容易神經兮兮，常常疑神疑鬼，只要有冷風吹過，自己就會變得很敏感，加上本身的磁場容易與好兄弟有連結，在農曆七月撞鬼、卡到陰的機率最高，請特別注意！如果不想被髒東西跟著，晚上切忌不要深夜還在外面遊蕩，也不要出入不良場所，尤其是溪邊與山林的行程盡量避免，有空可以去廟裡走走，卡到陰的風險就可以降低了。（編輯：許苡晴）

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