【塔羅占卜】七夕情人節浪漫邂逅就靠他！測誰是你的「桃花小幫手」？

▲在這茫茫人海中，誰是你的桃花小幫手呢？看看是誰能為你的感情之路獻上一臂之力！（圖／偉特糖塔羅 by 黃咪子／大寶咪文創

「好想談戀愛呀！」一個人的生活愜意自在，可以專注地經營自己，卻還是嚮往著能夠與心靈相通的Soul Mate一起經營、分享日常的生活。在這茫茫人海中，誰是你的桃花小幫手呢？看看是誰能為你的感情之路獻上一臂之力！又有哪些幸運小物能讓你魅力加倍呢？現在請依照你的第一印象，選一張最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你／【你的愛情小幫手：親人長輩】誰說從長輩介紹來的就一定不適合，別在被相親的迷思困住了！現在大家因為生活的忙碌，有好多瑣碎的事情要處理，才沒空認識新朋友，若有親人已經先幫你看過了，代表已經通過家人的這一關。

讓你桃花加倍滿分的幸運飾品【忠於自己】： 心之鑽純銀變身器鎖骨鍊、水手月亮蝴蝶結耳環 》美少女戰士勇敢、陽光且閃耀的魅力，能為你的率真、自信和甜美做點綴，帶來滿滿純真與愛！

選B的你／【你的愛情小幫手：同好朋友】以為「那個他」遠在天邊，其實近在眼前。是不是忘記了可以從擁有共同興趣的朋友裡，尋找令你心動的對象呢？因為共同嗜好自然而然產生感情，不也是一種美好的戀愛開端嗎？而且一有心儀對象，你的這些朋友們鐵定二話不說幫你們製造機會，來個浪漫邂逅！現在只需要打開你的愛情雷達，觀察這些同好友人之中，有沒有讓你稍微感到動心的人囉！

讓你桃花加倍滿分的幸運飾品【自信閃耀】： 玫金紀念套組 米奇&米妮純銀鎖骨鍊、經典米妮純鋼手鍊 》簡約又不失甜美的純銀鎖骨練、純鋼手鍊，同時展現你的時尚品味和可甜可鹹的魅力，讓他發現不一樣的你！

選C的你／【你的愛情小幫手：事業夥伴】生活上如果有個神隊友，做起事情來就能輕鬆不少！其實在你的工作環境裡，就有這樣的夥伴呦！可能是你的同事、客戶或是合作對象，殊不知他們可是相當熱心地，知道你正在尋覓自己的桃花，都很樂意成為你的月老幫你牽線，畢竟生活忙碌，能打開交友圈可是很要緊的事呀！

讓你桃花加倍滿分的幸運飾品【甜美升溫】：維尼純銀蜂巢戒指、維尼琺瑯雙層串珠手鍊 》讓維尼系列飾品的溫柔能量，帶領你找到自己的幸福愛戀，同時也讓這些事業夥伴嘴甜甜，替你在對方面前美言幾句、招來好桃花！

選D的你／【你的愛情小幫手：知己手足】會把你的事當作自己的事，只有知己會這樣做，他可能是你的兄弟姊妹，也可能是求學生涯認識的好朋友。總之快把你的擇偶條件列出來，先搞清楚自己想要在戀愛中遇上什麼樣的對象！不怕愛情中要的太多，就怕你只是空講看緣分，不為愛情下點功夫是不行的喲！

讓你桃花加倍滿分的幸運飾品【勇敢堅定】：小美人魚典藏版純銀鎖骨鍊、睡美人魔咒解除純銀戒指 》每一位公主都有一段屬於他們的幸福愛戀，真誠且勇敢的追愛是他們的共通點。讓迪士尼公主的勇敢堅定，陪伴你迎接專屬的愛情故事！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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