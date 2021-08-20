【塔羅測驗】下半年會有什麼祝福？你也是自己人生的冠軍！

大家前一陣子為了運動賽事激昂的這個時刻，面對自己的生活，將來會有什麼樣的祝福降臨，在未來的人生賽程之中，你要怎麼做來獲得自己的期望，成為自己人生的冠軍！快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：將會擁有「人緣桃花」的祝福 》 也許最近大家都少了人與人的連結，喜歡跟人互動的你，也悶了好一陣子！接下來你會有很多人際互動的機會，無論是可能有桃花戀愛的展開，或是有許多合作的機會，這些都是告訴你能拓寬自己的交友圈，在這些互動之中，其實都能打開你的觀點與視野，發現其實從很多角度來看事情，反而能將狀況看的更加全面，也能讓自己做出更好的決定！

選B的你：將會擁有「身強體健」的祝福 》 能有健壯的身體，真的是人生一個很好的祝福！未來會感覺到自己活力滿滿，要感謝先前的你有規劃的好生活，把自己的元氣養得很好，所以接下來就能去做自己想要完成的事情了！請放心，未來的想法也都能好運的一切到位，只要積極的面對讓努力以赴來擴大自己的信念，就能將你的願景完成，每一件事情都能順心如意，迎接未來的心想事成！

選C的你：將會擁有「靈感迸發」的祝福 》 誰說你腦海中的點子沒有成真的一天，接下來的日子裡你可以好好的思考一下，搞不好之後發光發熱的人就是你了！有時候我們會誤以為溝通的方式是跟外界，但忘記了其實回歸內心與自己的對話，也是相當重要的，回憶初心之後反而發現自己原來想做的事情有好多，也許可以從自己的興趣開始，無論是創業、副業或是生活新作法，都去嘗試看看吧！

選D的你：將會擁有「元氣衝刺」的祝福 》 未來的日子中，可能會有很多關於工作事業的發展上門，可能最近要開始變得很忙碌了。當然你付出多少努力就會有多少回報，所以別擔心，只要順著流走，一起往前衝刺吧！不過因為突如其來的奔波，可得慢慢的找出自己的步調，不然在這樣高壓的環境之中，也可能把自己累壞，反到感覺到厭煩。所以整理好思緒再行動，才能將目標跟想法達成一致！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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