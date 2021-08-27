【塔羅測驗】體會真實情緒！若此時遇見你的「內在小孩」，你該做什麼？

由心理學家卡爾．榮格（Carl Jung）所提出的內心小孩（也稱內在小孩），表示每個人心中都有一著這樣的角色存在，尤其是在感到困頓時，所壓抑的感受就會透過這樣的小孩面向所呈現，此時我們該如何與內心小孩一同體會真實情緒呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：想像默默的陪伴在旁，共感情緒 》 生活之中的大小事一直接二連三的來，別說要感受自己的情緒了，光處理都面對不完了！所以就漸漸習慣把苦都往肚子裡吞，反正你總覺得講出來也無濟於事，還不如自己消化一下就好。但殊不知越多的負面感覺堆疊在一起，要沒多久就可能大爆發！把一些不屬於你的責任劃分出去，也得給自己一些個人的時間與空間，偶爾放空有益身心健康！

選B的你：想像跟他說說話，一起分享近況 》 也許你該找人聊聊了！有很多事情，只靠自己想是找不出解決之道的，因為總是會鑽進死胡同打轉。當然我們都知道，有時候遇上困難，只要回憶初心就好，當時是用什麼心境與想法來規劃事情，但誰又能在這麼混亂的腦子中，釐清思緒呢？其實只能得試著說出來，說給別人聽也說給自己聽，在一來一往的分享之間，有些觀點就被打通，也想開了！

選C的你：想像擁抱他，說聲你已經很棒了 》 一直把時間都讓給別人的你，是該時候好好照顧一下自己了！是不是總覺得自己做的不夠好，要是得不到其他人的肯定，那就是自己還做的不夠多，於是就更用力的去付出、去給予，每天都活的很有壓力。等到夜深人靜的時間來臨，才發現自己早就累的精疲力盡，現在，請將雙手搭在自己的肩膀上吧！拍拍自己，已經盡力就好，別太要求完美了！

選D的你：想像牽起他的手，勇敢夢想未來 》 你最近總是活在別人的期待之中！覺得自己好像沒有什麼喘息的空間了！就是有人會不斷的告訴你，幾歲就該結婚、什麼時候應該經濟自主，這些世俗的進程真的是你想要的嗎？要是只是勉強自己去滿足他人期許，而不是自己真實想要的未來，也許那一天你就什麼都不要，把一切拋諸腦後，畢竟這樣才能讓你輕鬆的做自己，走出屬於你的路！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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