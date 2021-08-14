2021年8/16~8/22 十二星座塔羅運勢：雙子易衝動導致荷包大失血，處女感情甜蜜如初戀

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣國王正－財務狀況非常穩定，情感方面卻容易言不及義比較不會表達自己。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這週行事跟思考模式都比較務實，做事情也較有計畫性。只是要注意人際方面可能會因為比較實際，比較不講人情一點而令他人感到有壓力。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折，建議可以在這星期做些投資，不過要先作好功課以免沒賺到錢反而還虧損喔！

感情：

牡羊座的朋友們這週感情上不會有什麼激情也沒什麼交流，要多留意與對方的溝通，以免對方以為你不愛他了！

金牛座：女帝正－想要寵愛自己多一點，以優渥的物質生活善待自己的一週。

貴人星座：天蠍座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●○

整體：

金牛座朋友們本來就比較重視生活品質，雖然平常比較節儉，但這星期可能會想要對自己好一點，寵愛自己多一點，把自己當成國王或是女王看待，情緒上也蠻穩定的喔！

工作：

工作上也許會碰上貴人相助，財運方面沒有問題，各方面的物質上感到滿足，只是要小心別過得太奢侈以免日後後悔也來不及。

感情：

與對方的相處融洽和樂，對方也會感受到你的溫柔體貼，被照顧的好好的；單身的人有機會遇到好對象，有機會施展自己的魅力，要好好把握。

雙子座：金幣四逆－要隨時留意自己金錢的去向，小心因為一時失控導致收支失衡。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們在情緒上容易感到不安，而且容易因為一時的衝動導致荷包大失血，所以一定要確實的紀錄自己金錢的去向。

工作：

這星期雙子座的朋友們很容易在工作上遇到瓶頸，或是真的打不起精神好好做事，導致工作進度拖延等，容易影響到自己的工作地位喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上較為平淡，可能會因為用錢觀念不同或是有些想法沒辦法溝通而爭吵，建議別太固執囉，各退一步海闊天空。

巨蟹座：聖杯二正－人際關係愉快，合作關係也相當順利，脾氣也很溫和善解人意

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期與人之間的相處還算愉快，不管是和情人或是朋友之間都能夠相處得融洽且開心。

工作：

這星期巨蟹座的朋友們適合團隊合作，要是有生意上的合作案也可以考慮一下！很容易聽得進去他人的諫言，對於處理事情也很有幫助。

感情：

這星期與情人的相處融洽愉快，就算有小爭吵也一下就會好了，溝通方面很順利，能夠好好的聊聊天也不錯。

獅子座：金幣十逆－要留心財務方面還有家庭人和的問題，長久累積的問題容易爆發。

貴人星座：雙子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這週要特別留意財務方面的問題，尤其如果碰上與家裡頭財產有關的問題都要特別留心。人和的方面也要多費心思，避免長久累積的問題一次忽然爆發不可收拾。

工作：

這週不建議獅子座的朋友們作任何投資，遇上與金錢或是家中財產相關的事情都盡量低調一點，就算是家人也要多思考一番再做決定。

感情：

與對方的相處較為冷淡，長久累積的問題容易爆發。尤其在家庭生活更容易有衝突的產生，建議獅子座的朋友們能夠在遇到問題的時後先冷靜思考一下，以免一時衝動傷害了對方。

處女座：聖杯騎士正－情感較為豐富，人際關係也很好，好好運用可以無往不利。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期處女座的朋友們待人處事都是很溫和有禮，說話得體惹人喜歡，貴人運也很好，可以趁這個時候好好利用喔！

工作：

這星期跟同事之間的相處融洽，也有可能自己有多的能力可以去照顧其他同事，透過敏銳察言觀色的能力可以為自己加分不少。

感情：

由於這星期感情比較豐富，戀愛中的處女座朋友們當然是很順利甜蜜的，彷彿沉浸在初戀的小貓兒，幸福滿分，能夠好好的照顧對方，也感受到對方相對的回報喔！

天秤座：權杖隨從正－精力旺盛衝勁也很強烈的一週，學習力良好的一週，可多加利用。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天秤座的朋友們精力旺盛，學習力也不錯，若是肯虛心學習，肯定會獲得更多意想不到的收穫！

工作：

也許會面臨到與平常不同的挑戰，建議天秤座的朋友們可以藉由這個機會多學習，把精力放在拓展能力上對未來也是會有很大的幫助。

感情：

這星期天秤座的朋友們在感情方面很願意付出，始終如一的的堅持，是一位很好的情人，也對家庭很照顧和體貼。

天蠍座：聖杯八正－已經擁有了不錯的現況卻想要更好的，要小心賠了夫人又折兵。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們容易因為感到美中不足而放下眼前的所有去找尋那個不足的點，只是這樣的舉動容易連現有的都失去，要千萬小心

工作：

找工作的朋友們可能會想找待遇更好的工作，但請記得要先秤秤自己的斤兩，不要得不償失，反而連原本的工作都丟了。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上也許也會有類似不珍惜，或是騎驢找馬的狀況，希望要懂得好好珍惜當下擁有的，以免事後後悔莫及。

射手座：審判正－可能會有狀況需要做出決定性的選擇，要多謹慎評估以免出錯喔！

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座的朋友們這星期可能會遇到一些需要理智思考後判斷的情況，必須作出決定性的選擇，機會就在眼前，該怎麼運用是看個人，沒有絕對的好與壞要自己評估。

工作：

這星期工作的環境存在變化性，可能會有一些比較臨時的事件需要各位費心處哩，也是比較關鍵性的事情，拿出理智跟原則來處理基本上都不會有太大的問題。

感情：

射手座與對方之間可能會有一些問題要處理，比較像是價值觀上的溝通或是比較關鍵的問題跳出來需要處理，建議射手座的朋友們可以多跟對方溝通喔！

魔羯座：寶劍四正－各方面都暫時遇上了停滯期，思緒有些停滯，自然也沒行動力。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這個星期在各方面似乎都遇到了停滯期，就連思緒也有些停滯了，沒有辦法好好思考自己的生活與方向。建議魔羯座的朋友們能夠藉由這機會好好的靜一下，看看自己想要的是什麼吧。

工作：

工作上容易遭遇瓶頸，卻也沒有那個動力去突破關卡。在這種時候強迫自己也許不是好的決定，但請先好好整理一下自己的思緒再出發吧！

感情：

這星期魔羯座的朋友們較為被動，在感情上也是處於較被動的一方，甚至容易對這份感情感到疲倦什麼都不想多說多管。建議魔羯座的朋友們可以好好想想彼此真正的問題出在哪喔！

水瓶座：世界逆－環境中有一些不美滿的事情來破壞原本的計畫而不得以有所變動。

貴人星座：天秤座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們容易遇到已經計畫已久的事情因為周遭環境而遭受停滯的問題。或是說計畫還是如期展開，後果卻沒有想像中來得完美。

工作：

工作上也許會有些計畫因為一些緣故遭到延宕，這對於急性子的水瓶座朋友們而言可不是好消息，建議水瓶座的朋友們得失心不要太重，做好自己應該做的就好，不要給自己太大的壓力。

感情：

表面上也許平和順利，但其實彼此心中也許藏了些不愉快以及不滿足。建議能夠好好溝通，以免到時爆發出來一發不可收拾！

雙魚座：吊人逆－對以往不平等對待忍無可忍，容易大爆發，行事前要先三思。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們平時忍耐力可算是非常厲害，但這週似乎很容易就感到心煩氣躁，甚至直接表現出自己的不滿。建議雙魚座的朋友們能夠多耐點性子，許多話點到為止就好，千萬不要做出會讓自己後悔的事情喔！

工作：

平時因為愛面子而總是會ㄍ一ㄥ住或是直接轉移話題的雙魚座朋友們，這星期有可能會忍受不了不平等待遇而忽然爆發，不過千萬不要因為一時衝動而丟了工作，或是得罪同事喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們感情上本來處於付出較多的一方會突然爆發不願再付出，甚至可能頭也不回的離開現況。