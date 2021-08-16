12星座職場「升官加薪」密技！牡羊天不怕地不怕很敢衝，巨蟹充滿信賴感

▲怎樣表現最讓人看得到你的傑出能力呢？把自己的技能開到最大！升官加薪就不困難了！（圖／Shutterstock）

每個人的特質都不同，怎樣表現最讓人看得到你的傑出能力呢？你可以參考太陽跟上升星座，把自己的技能開到最大！升官加薪就不會是多困難的事啦！

表現出有領導力又敢衝的野心，讓人覺得佩服：牡羊座、獅子座、射手座

這組星座就是給人看起來很積極，有很多意見的樣子，不如就將這個特質發揮在工作上那個有衝勁的感覺，會讓人覺得你是值得相信的，也會願意追隨你跟聽你的意見！所以這組星座千萬不要在那邊走什麼低調路線，你就是要盡情的展現自己的能力，甚至是可以帶領別人一起做的那種領頭羊，才能將你的特質發揮出來！牡羊座可以展現你的「天不怕地不怕」敢衝的特質，獅子座可以展現你的能力不用害羞，射手座就好好的發揮你的創意吧！

表現出有策略又安穩的穩重，讓人覺得讚嘆：金牛座、處女座、摩羯座

這組星座總給人一種做事情都不慌不忙的感覺，而且什麼事情都希望有規劃有條理的，所以你們擅長的能力就是不管多複雜的事情，到你們手上，都是可以整理出一些具體的步驟跟實際能用的資源去配合工作上的要求！雖然一開始大家看不到這樣的能力，但是只要是持續這樣的展現，很快的大家就會知道你們其實是很有一套的。金牛座展現你們「不動如山」的穩重態度，處女座展現你們的細心又銳利的眼光，摩羯座展現你的計畫實際又能幫公司賺到錢！

表現出冷靜又不受壞事影響，讓人覺得安心：雙子座、天秤座、水瓶座

這組星座，總是讓人覺得不管什麼事情，他們都會有點子可以應付的，而且擅長協調，談判，很知道怎樣站在公司的立場爭取好處！算是蠻厲害的軍師路線，而且他們不會「硬碰硬」的要去解決麻煩，會知道該怎樣換條路走才會更輕鬆，所以表現出這樣的能力，也會讓人覺得什麼事情問你們準沒錯！雙子座展現點子很多的聰明態度，天秤座展現出最會協調的和善態度，水瓶座展現特殊的點子跟能力。

表現出細心又萬事通的態度，讓人覺得信賴：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這組星座是很細心的，而且會覺得他們好像「哆啦A夢」，不管遇到什麼困難，他們都會有法寶來應付，這種有點像是媽媽保護的感覺，的確讓人覺得很信賴，所以他們應該展現出自己什麼事情都有辦法撐過去，又很有耐心的那種堅毅的感覺，會讓人覺得非常的有信賴感啊！巨蟹座展現出什麼事情「有他都能撐過去」的和善，天蠍座展現出遇到什麼困難都有辦法的強大，雙魚座展現出任何環境都可以適應的能力！

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