【盧恩符文占卜】無法抗拒的他！你對什麼樣的人會瞬間動情？

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

關係當中難免會遇到一些無法自拔的狀況，讓我們這次來透過符文測驗釐清「對什麼樣的人無法抗拒」，回想自己過往的感情經驗，無論有沒有談過感情都可以好好來思索曾經讓自已動情的瞬間，從自身回憶中來檢視這次的測驗。從來沒有談過感情的朋友，只需要好好想著這個題目，透過第一直覺從選項中找出最有感的盧恩符文。

選項I. Isa | 11/28-12/12 |

在感情上要產生一定程度的起伏，坦白說不太容易，在這個選項中，多半會選擇用觀望的態度來檢視對方，要真正可以打動到心坎，需要花比較多的時間，才有辦法逐步去融去心裡那塊巨大的冰山，對於心思細膩、氣質典雅的人容易產生第一有好印象。

選項II. Laguz | 04/29-05/13 |

這個選項是非常具有同理心、感同身受的特質，與其會讓人無法抗拒，反而更多時候會不小心漏電，讓身旁的人很容易產生情愫，自己本身要留意不經意放電的特性，身旁若有與自己相似特質，有著滿滿照顧心態、同理心等特質，會非常容易一拍即合和難以抗拒。

選項III. Othala | 05/29-06/13 |

有著相同成長環境、背景，彼此之間有共同的經歷等，是很容易對彼此產生好感，甚至在關係上很容易有快速進一步發展的可能性，比較特別的狀況是，若有雙方背景反差極大時，也會出現因為好奇心作祟，想進一步瞭解、認識，對此產生莫名的連結與好感。

選項VI. Perthro | 01/13-01/27 |

本身對於具有相當魅力、吸引力的人，是比較難以抗拒，有些魅力不見得是外表，而是內在的睿智，也會讓人無法自拔的著迷，對於越危險、越神秘的特質，反而是越容易想要跳進去一探究竟，往往也容易因一時好奇心而動情，當神秘感退去，很容易又會回到原點。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo