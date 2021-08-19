每日星座愛情運勢2021/8/21 本日機智星處女座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好而繼續予取予求反而容易讓感情更加疏離。

金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：對於感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，雙方也沒辦法站在同個地方一起面對更容易讓各位萌生退怯的念頭。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：兩人之間的感情可能會有些變化或是波動，需要雙方共同的默契與理解來解決，可以說是個考驗喔！

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：容易因為想太多或是溝通不良而跟對方起爭執，一直堅持自己認為對的事情不讓步也讓雙方關係降到冰點。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：雙方在溝通可能會有些困難，在許多小事情上沒辦法達成共識，感情中的甜蜜感也會隨著觀念不同等狀況而逐漸退燒。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也有些為所欲為不顧對方的想法，這樣很容易讓對方沒安全感，而各位卻也選擇擺爛的方式的確非常不好喔！

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：歷經了一番比較正式的溝通後可能會有一連串好的連鎖效應，但能夠維持多久就要看兩人是否能夠堅持下去。

天蠍座－幸運數字：5 幸運顏色：黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：對愛情呈現很被動的狀態，可能是想逃避某些話題或是狀況或是其實也沒有那麼喜歡了，讓各位暫時想要多一點自己的空間。

射手座－幸運數字：4 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

魔羯座－幸運數字：9 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情，也有可能會萌生一些有趣新鮮的念頭，兩人在一起是充滿熱情與活力的。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：兩人的相處少了默契與互相理解的包容心，或是明明知道對方是那樣想的卻刻意扭曲成別的樣子，感情狀況也可能亮紅燈。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，有可能是僵局也有可能是新的開始，要看機會如何把握。