弄巧成拙！開運小物亂擺反招凶　專家曝「15禁忌」：杜鵑不能招桃花

家裡、辦公室或店家為祈求平安順利、財源廣進、趨吉避凶，會擺設的吉祥、開運、旺財、避邪物品，皆有不同的意義和功能。不過，這些開運小物可不能亂擺，知名命理師楊登嵙就分享「15大禁忌」，趕快來看看吧！

根據《旺好運》報導，楊登嵙表示，生意人可放置財神、金元寶、發財樹，以求生意興旺、財源滾滾；從政者可放置幸運竹，以求節節高陞，亦象徵高風亮節；文人雅士則可擺設字畫，顯示高雅脫俗，氣質非凡。

楊登嵙提醒大家，必須注意以下幾件事情，否則弄巧成拙反招凶。

1.船隻：船上堆滿金銀珠寶，象徵「大船入港」，所以船頭必須向屋內，不可船頭向門外。

2.流水：山水畫中常見溪流、瀑布，水代表財，因此，流水應向屋內流，不可向屋外流。

3.花卉：構圖須綠意盎然，生氣蓬勃；不可殘花敗柳，悲淒落寞。假花、空花瓶切勿放在「桃花位」上，以免引來感情糾紛。

4.獅子：要成雙成對，一公一母，公獅戲球、母獅弄小獅。獅頭向屋外，可避邪鎮宅。

5.老虎：老虎上山可縱橫山林，下山跳躍則恐傷人。所以，老虎要上山，虎頭可回顧。

6.鹿：鹿音「祿」，頭要向屋內，代表「進祿」。

7.龍：龍要飛躍天空雲霧之間，不然就要在水中或朝水；若無雲無水，代表「龍困淺灘」。

8.馬：馬頭要朝外，讓馬外出求財，才能馬到成功。

9.花卉：不可擺放太多而使室內變得陰森，擺在室內的盆景要以綠色闊葉植物為宜，高度適中，不可太高。室內切忌擺放針葉狀植物（如：仙人掌）或陰樹（如：鐵樹），尤其不可擺放杜鵑。假花、空花瓶切勿放在“桃花位”上，因其代表虛情假意，容易引來感情糾紛。

10.刀劍：刀劍有暴戾之氣，不宜擺設，除非主事者為軍、警等武職或相關之行業。

11.貔貅：貔貅的頭不可向內，要讓其頭向外面去咬錢。

12.聚寶盆：安置在家中或辦公室、店面內的「財位」，材質不可為透明或半透明，以免財露白；盆口要縮，好像財神爺扛的財寶袋，袋口有束縮，以免錢財外漏，而且寬與高要符合「文公尺」上的吉利紅字。

13.三腳蟾蜍：白天我們可將三腳蟾蜍的頭朝向門外，讓其向外咬錢；晚上則將頭朝向內，使其將錢咬回來。

14.彌勒佛像：彌勒佛像通常有站著和坐著、半躺著三種姿態。我們應該選擇坐著或是半躺著的彌勒佛。

15.奇形怪狀，來路不明之飾品切勿擺設。（編輯：許苡晴）

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